Naughty Dog: Troy Baker ritornerà nel prossimo gioco single player dello studio

Stando a quanto riportato da GQ, Troy Baker ritornerà nel prossimo titolo di Naughty Dog diretto da Neil Druckman. Al momento, non è chiaro se avrà un ruolo da protagonista, ma pare abbia già firmato il contratto e non vi sarebbero dubbi sul suo coinvolgimento.

Baker è indubbiamente un personaggio di spicco nell'industria dei videogiochi, poiché ha partecipato al doppiaggio di tantissime produzioni, tra cui opere del calibro di God of War, Uncharted, Call of Duty e Metal Gear. Il 9 dicembre, avremo il piacere di riascoltarlo nei panni dell'archeologo più famoso del cinema, dato che ha prestato la voce al Professor Jones in Indiana Jones e l'Antico Cerchio – del quale potete leggere la nostra anteprima qui.

Sfortunatamente, i dettagli del progetto in lavorazione presso Naughty Dog sono quasi del tutto assenti. Sappiamo però che si tratterà di un'opera che dovrebbe cambiare la percezione della software house. "Non rimarremo il 'The Last of Us Studio' per sempre" dichiarò Druckman in un'intervista.

Peraltro, Naughty Dog è reduce della cancellazione di The Last of Us Online, un progetto live-service commissionato da Sony, ma abbandonato. Come spiegato dallo stesso Druckman, un live-service richiede un supporto a lungo termine che avrebbe sottratto risorse significative al progetto per giocatore singolo.

E in un contesto che ha visto numerosi fallimenti – l'ultimo dei quali è stato proprio un live-service in casa Sony, Concord chiuso solo cinque giorni dopo l'uscita – e altrettanti licenziamenti, non possiamo che condividere la scelta dello studio di concentrarsi su un genere che Naughty Dog incontestabilmente padroneggia.

Certo, l'eredità di The Last of Us sarà difficile da spodestare, tanto che lo stesso Druckman non ha escluso un terzo capitolo chiarendo di avere perfino un'idea di quelli che potrebbero essere gli avvenimenti di un ipotetico "The Last of Us Part III".

Tuttavia, proprio come avvenne nel 2013 con il primo capitolo del franchise, lo studio potrebbe tornare a sorprendere con una nuova avventura per giocatore singolo basata sulla narrazione, segnando, ancora una volta, una generazione di console.