Mortal Kombat 1 sarebbe un fallimento: NetherRealm avrebbe cancellato i DLC

Nonostante il lancio piuttosto positivo, Mortal Kombat 1, che abbiamo apprezzato nella nostra recensione, pare non abbia soddisfatto le aspettative di Warner Bros. Games. Stando a quanto riportato da un noto insider, NetherRealm avrebbe già cancellato il terzo DLC e la seconda espansione della storia.

A riferirlo è stato FateUnknown che su Reddit ha rilasciato un aggiornamento sottolineando che questo sarà il suo ultimo post sui titoli di NetherRealms poiché in futuro non avrà accesso alle informazioni della software house.

Innanzitutto, le vendite di Khaos Reigns, espansione che abbiamo recensito il mese scorso, sarebbero piuttosto deludenti. Sarebbe questa la ragione principale che avrebbe spinto il team a cancellare gli ulteriori contenuti aggiuntivi, ma non l'unica.

"Il team di NRS voleva davvero realizzare il DLC e non ne è felice [di questa conclusione], ma non ha scelta" ha spiegato il leaker. "Il kombat pack finale avrebbe dovuto contenere 6 personaggi, 5 mk e 1 guest. Meno guest per un sacco di motivi, ma soprattutto come ringraziamento ai fan di mk per essere rimasti fedeli al gioco. I personaggi di mk erano Jade, Cassie, Kung Jin, Sonya e Kano. Non conosco il guest, ma mi è stato detto che volevano realizzare un personaggio molto richiesto" ha poi aggiunto.

Come al solito in questi casi, nulla di quanto riportato è ufficiale. Al momento né NetherRealms né Warner Bros. hanno commentato la fuga di notizie. Tuttavia, le informazioni riportare dal redditor appaiono piuttosto dettagliate. Non rimane che attendere ulteriori novità direttamente dal publisher.