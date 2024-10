Mortal Kombat 1: Khaos Reigns, un DLC corposo, ma poteva andare meglio

Nelle ultime settimane abbiamo avuto l'opportunità di giocare Mortal Kombat 1: Khaos Reigns, un DLC che aggiunge nuovi combattenti giocabili ed espande la storia con una nuova campagna. Si tratta di un contenuto piuttosto corposo e che non ci è dispiaciuto, anche se ci saremmo aspettati qualcosa in più.

Nella nostra recensione abbiamo profondamente apprezzato il modo in cui Netherealm ha dato nuova linfa a un picchiaduro storico come Mortal Kombat con questo reboot, ma sfortunatamente la nuova espansione non raggiunge lo stesso livello.

Una storia che non rende giustizia

Partiamo proprio dalla nuova campagna che espande la storia del regno di Liu Kang con una nuova minaccia: il Titano Havic. La trama non si discosta troppo dalla tradizione: l'obiettivo di Havic è ottenere vendetta contro il Regno della Terra, mentre quello di Liu Kang e dei suoi campioni è fermare il malvagio.

La campagna introduce tre dei personaggi giocabili che ritornano in grande stile con Mortal Kombat 1: Cyrax, Sektor e Noob Saibot. Come sempre le cutscene sono incredibilmente cinematografiche e le scenografie suggestive, in linea con ciò che siamo abituati a vedere in Mortal Kombat.

Tuttavia, la durata della campagna è davvero limitata, parliamo di circa due ore e neanche troppo coinvolgenti. La trama è debole, piuttosto scontata e talvolta abbastanza insipida. Alcuni eventi non vengono approfonditi, come l'introduzione di Cyrax e Sektor che non rappresentano più due androidi come in passato, ma due donne dotate di un'armatura, molto più simili ad Iron Man per intenderci.

Ebbene, le origini delle due lottatrici non vengono approfondite, a stento viene motivata la loro presenza nel contesto, il che è piuttosto deludente considerando un cambio così netto del background dei due personaggi. Insomma, ci sarebbe piaciuto sapere di più sulle due combattenti. In compenso, risulta interessante la nascita di Noob Saibot, stavolta raccontata in maniera decisamente più dettagliata.

In buona sostanza, per quanto non ci aspettassimo una campagna al pari di quella del gioco base per durata, Khaos Reigns avrebbe meritato indubbiamente qualche ora in più. Soprattutto perché il prezzo richiesto per questo DLC è molto vicino al costo del gioco, parliamo di circa 50 euro, ragione per cui era lecito attendersi uno sforzo maggiore.

I nuovi combattenti ci piacciono

Come accennato in precedenza, Khaos Reigns include il Kombat Pack 2 - non acquistabile separatamente - che introduce sei nuovi lottatori giocabili: Cyrax, Sektor, Noob Saibot, T-1000 (Terminator), Ghostface (Scream) e Conan il Barbaro. Gli ultimi tre, però, saranno introdotti nel corso del prossimo anno.

Per quanto riguarda gli altri, parliamo di tre capisaldi dell'intero franchise di Mortal Kombat a cui Netherealm ha reso bene giustizia. Il più ostico da manovrare è probabilmente Noob Saibot che ha ricevuto un profondo restyling rispetto al precedente capitolo con un move set rinnovato che si concentra molto più sull'uso delle sue "ombre".

È anche il personaggio più dinamico dei tre che differenzia notevolmente il gameplay in base al Kameo che lo accompagna. Da questo punto di vista, Netherealm ha svolto un ottimo lavoro nel rispolverare uno dei personaggi più richiesti dalla community.

Dal canto suo, Cyrax si concentra molto sugli attacchi a distanza e sulla tecnologia di cui è dotata l'armatura. Le diverse bombe consentono di rallentare, bloccare o spingere in alto l'avversario dando il via a una serie di combo a mezz'aria.

Sektor, infine, risulta simile a Cyrax con la differenza che al posto delle bombe sfrutta i missili. In questo caso, gli attacchi a distanza trovano molto più spazio anche per fare danno e, oltre a missili diretti, non mancano quelli a ricerca che possono aiutare all'avvio di una combo durante la difesa.

Da segnalare che l'update del gioco introduce anche un nuovo contenuto gratuito per tutti i giocatori: le Animality. Si tratta di nuove mosse finali, sempre all'insegna dello splatter, che sfrutta gli animali come macchine per schiacciare, divorare e sbrandellare gli avversari alla fine del match.

Conclusioni

Khaos Reigns è un'espansione che non delude, ma neanche sorprende. Al centro dell'acquisto vi sono sicuramente i nuovi combattenti più che la campagna la quale, oltre ad avere una durata piuttosto limitata, non aggiunge molto alla trama.

Da Netherealm ci saremmo aspettati sicuramente di più da questo punto di vista, sia per un reboot che ci è profondamente piaciuto, sia per il costo del pacchetto che è sicuramente importante per un'espansione.

Dall'altro lato, gli sviluppatori meritano indubbiamente un plauso per aver rinfrescato alcuni dei personaggi iconici della saga. Non solo gli è stato dato un nuovo contesto, ma offrono un gameplay rinnovato rispetto al passato più dinamico, divertente e differenziato rispetto al roster già disponibile.

Vale l'acquisto? Molto dipende dal tipo di giocatore. Se siete amanti degli scontri 1 vs 1 e preferite giocare per lo più online, allora indubbiamente sì. Viceversa, se il vostro interesse è approfondire la lore di questo rinnovato Mortal Kombat, allora forse è meglio attendere una buona offerta.