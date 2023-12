Monster Hunter Wilds: arriva un nuovo capitolo per la serie sulla caccia ai mostri

Monster Hunter Wilds è stato annunciato durante la serata in cui sono stati assegnati i The Game Awards 2023. Non ci sono molti dettagli sul nuovo capitolo della serie, se non che arriverà nel 2025 nei formati PS5, PC e Xbox Series X / S, oltre ovviamente al trailer di presentazione. Altri dettagli sul gioco, infatti, verranno rivelati nel corso della prossima estate.

Monster Hunter è una serie molto longeva, che sta vivendo una seconda gioventù dopo il successo ottenuto dal capitolo "World" nel 2018. Successivamente, infatti, sono arrivati un film per il cinema e lo spin-off per Nintendo Switch "Rise", poi approdato anche sulle altre piattaforme. Abbiamo avuto anche una versione mobile di Monster Hunter, sviluppata dalla software house che cura Pokemon Go, oltre che una serie di titoli che lo prendono come fonte di ispirazione, come Wild Hearts di Electronic Arts.

Monster Hunter è una popolare serie di videogiochi creata da Capcom. Il gioco è incentrato sull'azione e sulla caccia a mostri fantastici in un mondo aperto. I giocatori assumono il ruolo di cacciatori, membri di una gilda che compie missioni per cacciare e abbattere creature giganti.

Le caratteristiche principali della serie Monster Hunter includono la caccia ai mostri, la creazione di equipaggiamento, missioni e incarichi, il gioco in cooperativa e una varietà di ambientazioni da esplorare. La serie ha guadagnato una notevole popolarità per la sua sfida tattica, la profondità del sistema di gioco e la comunità appassionata di giocatori. Oltre ai giochi, Monster Hunter ha ispirato adattamenti per altri media, come libri, fumetti e film.