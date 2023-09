Monster Hunter Now: la stagione della caccia è aperta in tutto il mondo!

È disponibile per tutti il nuovo Monster Hunter Now, gioco mobile sviluppato da Niantic in collaborazione con Capcom che porta sullo schermo dello smartphone, e nel mondo reale, i mostri dell'omonima saga. Il titolo, infatti, trova le sue radici nella tecnologia AR di Ninantic, adottando un'approccio simile a quanto già visto con Pokémon GO, ma non abbandona la tradizione della serie.

Con Monster Hunter Now i giocatori sono chiamati a vestire i panni di un cacciatore e potranno affrontare le cacce all'aperto, soprattutto nei parchi, grazie ai sistemi di geolocalizzazione. L'attività maggiore nei parchi è indirizzata a semplificare l'interazione con il gioco e consentire un'aggregazione più agevole tra i giocatori.

Il nuovo titolo, infatti, include modalità multiplayer che consentono fino a quattro giocatori di unirsi nel tentativo di sconfiggere i mostri più grandi. Gli utenti possono aggiungere sia i propri amici alla lista, attraverso un codice giocatore o codice invito, oppure unirsi ad altri cacciatori nelle vicinanze. Inoltre, attraverso hunting party, si possono invitare amici specifici così da consentire loro di partecipare alla caccia anche se non si trovano nei dintorni.

Naturalmente, come per ogni capitolo di Monster Hunter, non manca l'equipaggiamento, indispensabile per preparare al meglio la caccia. È possibile modificare armi, armature e altri elementi anche durante il gioco attraverso la sezione apposita nella schermata principale così da prepararsi al meglio per ogni battaglia.

"Monster Hunter Now è un'esperienza unica del franchise Monster Hunter, che offre incontri di caccia semplici, ma avvincenti direttamente sul proprio smartphone: bastano un semplice tocco e il movimento delle dita per immergersi nell'azione, che all'occorrenza può trasformarsi in un'avventura multigiocatore in tempo reale da vivere con i propri amici" ha detto Ryozo Tsujimoto, produttore della serie Monster Hunter di Capcom.

"Monster Hunter Now è la combinazione perfetta tra la filosofia di Niantic che incoraggia i propri utenti a esplorare il mondo e il puro divertimento di cacciare e combattare i mostri insieme" ha dichiarato Kei Kawai, Chief Product Officer di Niantic. "Progettato pensando all'esperienza mobile, il gioco è facile da usare e da giocare, ma comunque complesso da padroneggiare. Ci auguriamo che renda onore a questo franchise di giochi e che delizi i fan per gli anni a venire".

Una funzionalità interessante è Adventure Sync che consente di continuare il gioco anche quando lo smartphone è in tasca. In sostanza, è possibile utilizzare una Palla-Pittura per marcare i mostri incrociati durante le passeggiate o i viaggi per poi procedere alla caccia in un secondo momento tornando nella posizione in cui sono stati localizzati.

Per celebrare il lancio del titolo, Capcom e Niantic hanno anche collaborato con la rock band giapponese ONE OK ROCK e realizzato il video musicale intitolato Make It Out Alive che potete vedere (e ascoltare) in calce.