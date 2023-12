Hellblade 2: il nuovo spettacolare trailer mostra il gameplay e l'Unreal Engine 5

In occasione della serata di premiazione dei The Game Awards 2023, che ha visto il trionfo di Baldur's Gate 3, come da consuetudine sono state rivelate molte novità sul futuro prossimo dell'industria dei videogiochi. Tra queste, Ninja Theory ha rilasciato il nuovo, attesissimo trailer di Senua's Saga: Hellblade 2 che mostra per la prima volta il gameplay (seppure solo per pochi attimi) dell'atteso thriller psicologico, e ci dà un'idea dell'enorme potenziale tecnico di questo titolo basato su Unreal Engine 5.

Hellblade 2 promette di farci vivere una nuova avventura che mette insieme realtà e visioni in un'ambientazione suggestiva e inquietante. Vediamo la protagonista, Senua, vagare per la stessa spiaggia che già il trailer dei TGA 2021 aveva mostrato, invasa da relitti e con una pioggia battente che esalta il tormento interiore della protagonista.

Senua si mostra impegnata in alcune spettacolari sequenze di combattimento. Percorre anche varie ambientazioni, con condizioni meteo e di luce differenti, mentre le sue espressioni facciali sono precise e terrificanti. Il trailer ha una durata di circa due minuti e mezzo ed esalta anche lo stile visivo, che punta a essere il più possibile vicino al fotorealismo.

La componente narrativa si concentrerà ancora una volta sulla sofferenza della protagonista, mentre il trailer si sofferma anche su una serie di personaggi che faranno da sfondo alla vicenda di Senua. Non è arrivato, del resto, l'annuncio della data di rilascio, che gli appassionati si aspettavano proprio congiuntamente ai TGA.

Senua's Saga: Hellblade 2 rimane previsto per un generico 2024 su Xbox Series X|S e PC. E non è stato l'unico protagonista del mondo Xbox ai TGA: abbiamo, infatti, avuto anche OD di Hideo Kojima.