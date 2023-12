The Game Awards: il Gioco dell'Anno 2023 è Baldur's Gate 3

Anche quest'anno la cerimonia dei The Game Awards si è conclusa con l'assegnazione del riconoscimento più ambito dai produttori e sviluppatori di videogiochi.

Parliamo del Game of the Year (GOTY), premio assegnato al titolo che si è distinto maggiormente nel corso dell'anno, non solo in termini di vendite. Senza troppe sorprese, a portarsi a casa la statuetta dei TGA è stata Larian Studios con il suo pluriacclamato Baldur's Gate 3.

Baldur's Gate 3 è stato premiato come Game of the Year



Swen Vincke, game designer, fondatore e CEO di Larian Studios è salito sul palco dei The Game Awards con tanto di armatura scintillante per ritirare il premio del Game of the Year. Baldur's Gate 3 è il gioco migliore del 2023, un risultato che non sorprende vista l'approvazione unanime da parte della stampa internazionale e dal pubblico. Un titolo che debutta oggi anche sulle piattaforme Xbox, dopo il lancio già avvenuto su PC (3 agosto) e su PS5 (6 settembre).

L'annuncio del lancio su Xbox Series X/S è stato diffuso con una modalità davvero insolita: con un post su X (ex Twitter), solo al termine della cerimonia dei The Game Awards.

Xbox players, it’s party time.



Baldur’s Gate 3 is now available for Xbox Series X|S; start your adventure today!

Get BG3 Here: https://t.co/v9Tn0uhWsy pic.twitter.com/0BWFkjgb3m — Baldur's Gate 3 (@baldursgate3) December 8, 2023

A consegnare la statuetta del GOTY 2023 è stato l'attore Timothée Chalamet (Dune, Wonka), uno dei grandi ospiti della cerimonia organizata da Geoff Keighley. Ricordiamo che l'evento ha ospitato anche altre star di Hollywood, tra cui l'attore di Matthew McConaughey - che ha presentato Exodus, RPG fantascientifico di cui interpreta il protagonista - e il regista Jordan Peele.

Baldur's Gate 3 è il terzo capitolo della storica serie di giochi di ruolo basata a sua volta sulla serie Dungeons & Dragons. Dal GdR fantasy di Gary Gygax e Dave Arneson vengono prese in prestito numerose meccaniche di gioco, mentre il motore scelto è il Divinity Engine già visto negli episodi della saga Divinity: Original Sin. Il gioco era stato pubblicato con la formula Early Access su Steam, e persino su Google Stadia, nel 'lontano' 6 ottobre 2020.

Con la premiazione di Baldur's Gate 3 si è conclusa la cerimonia dei The Game Awards: Keighley ha salutato il pubblico annunciando che la prossima edizione si terrà il 12 dicembre 2024.