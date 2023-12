Dragon Ball Sparking! Zero: il nuovo Budokai Tenkaichi si mostra ai TGA, ecco il trailer

Lo scorso marzo, in occasione dell'evento Dragon Ball Games Battle Hour, Bandai Namco e Spike Chunsoft hanno annunciato di essere al lavoro sul quarto capitolo dell'acclamata serie Budokai Tenkaichi. Come abbiamo scoperto ai The Game Awards, il nuovo episodio non riceverà la classica numerazione: s'intitola invece Dragon Ball Sparking! Zero e si è mostrato alla cerimonia organizzata da Geoff Keighley con un trailer a dir poco entusiasmante.

Il quarto capitolo di Budokai Tenkaichi è Sparking! Zero

A 13 anni dall'uscita dell'ultima iterazione della serie (Dragon Ball Z: Tenkaichi Tag Team), Bandai Namco ha finalmente svelato il nuovo picchiaduro con protagonisti Goku, Vegeta e compagni. Produzione next-gen affidata al tema di Spike Chunsoft, Sparking! Zero è stato presentato con uno filmato in cui sono ritratti gli spettacolari combattimenti tra i personaggi più iconici del manga di Akira Yoriyama: compaiono i due Saiyan già menzionati, ma anche Freezer, Broly, C-17, C-18, Mr. Satan, Trunks e molti altri.

"Dragon Ball Sparking! Zero porta a un livello superiore gli scontri leggendari della serie Budokai Tenkaichi!", si legge su Steam, dove il gioco può essere già aggiunto alla propria Wishlist. "Scopri e padroneggia un immenso cast di personaggi giocabili, ciascuno con abilità, trasformazioni e tecniche caratteristiche. Scatena il tuo spirito combattivo in arene che crollano e reagiscono ai tuoi colpi durante la battaglia. Frantuma la terra! Fai tremare il cielo! Stringi nelle mani la potenza distruttiva dei guerrieri più potenti dell'universo di Dragon Ball!".

Bandai Namco conferma dunque che anche in Sparking! Zero sarà possibile impersonare numerosi personaggi tratti dalla popolare serie anime. Purtroppo non vengono forniti ulteriori dettagli sul gioco e il trailer, per quanto spettacolare, resta piuttosto breve.

Sappiamo però che il gioco è sviluppato con l'Unreal Engine per le piattaforme di ultima generazione, ovvero PC, PS5 e Xbox Series X/S. Manca purtroppo una data di uscita.