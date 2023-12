God of War Ragnarok, annunciato il DLC gratuito: Valhalla uscirà il 12 dicembre

Uno degli annunci della cerimonia dei The Game Awards 2023 riguarda una delle esclusive PlayStation più apprezzate degli ultimi anni. Parliamo di God of War Ragnarok, che in poco più di un anno ha venduto 15 milioni di unità tra le versioni PS4 e PS5.

Visto il successo della sua ultima produzione, Santa Monica Studio ha preparato una grande sorpresa per i fan di Kratos: un'espansione gratuita, che regalerà ai giocatori un epilogo per la storia di Ragnarok ed una serie di sfide improntate su meccaniche roguelite. Ancora più sorprendentemente, il DLC sarà disponibile già dal prossimo 12 dicembre.

NB : seguiranno alcuni spoiler sugli eventi conclusivi di Ragnarok.

Valhalla: un nuovo viaggio per Kratos

Come scrive Grace Orlady di Santa Monica Studio sul PlayStation Blog, la storia di God of War Ragnarok: Valhalla seguirà Kratos "in un viaggio profondamente personale e riflessivo". L'espansione sarà ambientata poco dopo la battaglia contro Odino e, dunque, dopo la partenza di Atreus. "[...] Kratos ha intravisto un percorso che non aveva mai creduto possibile prima".

Il fantasma di Sparta verrà accompagnato da Mimir sulle sponde del Valhalla ed esplorerà le sue profondità per affrontare "gli echi del suo passato".

Per quanto riguarda il gameplay, ritroveremo il coinvolgente sistema di combattimento di Ragnarok, arricchito in quest caso da "nuovi elementi sperimentali ispirati dal genere roguelite". Ogni run, a detta degli sviluppatori, incoraggerà i giocatori a padroneggiare diversi aspetti dell'arsenale di Kratos, mentre affronteranno nuove varietà e combinazioni di nemici. Superando le sfide del Valhalla i giocatori otterranno bonus e upgrade permanenti, così come ricompense sempre più rare.

Viene inoltre specificato che le armature indossate da Kratos nel Valhalla rappresentano solo un elemento estetico, il che significa che i giocatori potranno darsi alla pazza gioia creando mix inediti senza preoccuparsi dei benefici offerti da ogni pezzo d'armatura.

Ci sono cinque diverse opzioni legate alla difficoltà: passando ad un livello di sfida più elevato incrementeremo anche il numero di ricompense ottenibili in battaglia, così come la loro rarità. Sarà possibile cambiare la difficoltà delle sfide tra ogni run. Il team di Santa Monica Studio specifica che Valhalla sarà un'esperienza separata da Ragnarok, "quindi non dovete preoccuparvi di entrare senza determinati upgrade, equipaggiamenti o progressi nella storia".

L'espansione God of War Ragnarok: Valhalla sarà scaricabile gratuitamente dal PlayStation Store, a partire dalle ore 18:00 di martedì 12 dicembre.