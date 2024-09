Minecraft: stop al supporto a PSVR a partire dal prossimo marzo

Minecraft ha originariamente ottenuto il supporto PSVR a settembre 2020 attraverso un aggiornamento gratuito per la versione PS4 del gioco, mentre la versione PS5 non ha mai avuto nessun tipo di supporto per la Realtà Virtuale e per PSVR 2. Ad ogni modo, lo studio che storicamente si occupa di Minecraft, Mojang, ha ora confermato l'imminente scomparsa della funzionalità con un post sul proprio sito web.

"La nostra capacità di supportare PlayStation VR è giunta al termine", ha scritto lo sviluppatore, "e non sarà più supportata negli aggiornamenti dopo marzo 2025". Questo non comporterà alcun cambiamento rispetto al supporto della versione di base di Minecraft per PS4, che continuerà a essere aggiornata come quella per PS5. Gli aggiornamenti, però, non supporteranno più PlayStation VR, mentre Marketplace e Token per acquistare i contenuti tradizionali continueranno a essere disponibili.

Le novità su PSVR, inoltre, sono state incluse nelle release note dell'ultima versione Bedrock di Minecraft che, tra le varie aggiunte, prevede i Bundle. Questi consentono ai giocatori di impilare blocchi o oggetti nello stesso slot dell'inventario per risparmiare spazio.

Ormai da mesi si parla delle difficoltà di Sony con PlayStation VR , dopo che il colosso giapponese ha tagliato centinaia di posizioni di lavoro relative proprio alla Realtà Virtuale e ha confermato lo sviluppo di soli due nuovi titoli in Realtà Virtuale. Inoltre, da qualche settimana PlayStation VR2 è diventato compatibile con il PC

Parliamo di un visore dotato di display OLED con una risoluzione di 2000 x 2040 pixel per occhio e offre un campo visivo di circa 110 gradi. Supporta, inoltre, frequenze di aggiornamento di 90Hz e 120Hz e utilizza telecamere integrate nel visore per il tracciamento del movimento senza la necessità di una telecamera esterna.

PlayStation VR2 include un feedback aptico integrato nel visore e supporto per l'audio 3D. I nuovi controller Sense di PlayStation VR2, inoltre, sono dotati di feedback aptico, trigger adattivi e rilevamento del movimento con l'obiettivo di garantire un controllo più preciso e reattivo. Ma sembra non bastare per fare definitivamente breccia nel cuore degli appassionati.

