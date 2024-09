Il trailer del film i Minecraft è uscito ... ed è piuttosto sorprendente!

Ecco il trailer del film di Minecraft, appena rilasciato da Warner Bros., accolto da reazioni miste da parte della fanbase. In particolare, è curiosa la presenza di esseri umani all'interno del mondo di blocchi tipico di Minecraft, uno dei giochi di maggior successo e maggiormente coinvolgenti per i suoi utenti.

Il film di Minecraft è stato annunciato per la prima volta nel 2014. Nel corso degli anni, il progetto ha subito numerosi cambiamenti, tra cui cambi di registi e scrittori. Il regista definitivo è Jared Hess, mentre Jason Momoa (Aquaman, Game of Thrones) ha il ruolo di uno dei protagonisti. Steve, invece, sarà interpretato da Jack Black. Si tratta dell'iconico personaggio che i giocatori controllano in modalità single-player, ed è considerato una sorta di avatar per il giocatore. Non ha una storia o personalità predefinita, e il gioco è famoso per la sua struttura sandbox che permette al giocatore di creare il proprio percorso e la propria narrativa.

Per quanto riguarda la trama del film, ruota intorno alla lotta contro il Drago Ender, una delle creature più rappresentative di Minecraft la cui sconfitta rappresenta uno snodo cruciale dell'esperienza di gioco. La storia segue un gruppo di giovani protagonisti che cercano di salvare il loro mondo dalla distruzione.

Il film è stato soggetto a ritardi, ma la data di uscita più recente annunciata è il 4 aprile 2025.