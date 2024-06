PlayStation VR2 è un flop: Sony, rassegnata, avrebbe tagliato i fondi per lo sviluppo

Stando ad alcune fonti di Android Central, Sony avrebbe smesso di credere in PS VR2 abbandonando lo sviluppo di tutti i progetti dedicati alla periferica tranne due. Non proprio una sorpresa, considerando i 900 licenziamenti effettuati all'inizio di quest'anno.

La sensazione che il nuovo visore di PlayStation non aveva convinto era già nell'aria e qualche indizio lo si era percepito ancor prima del rilascio. A quanto pare, però, Sony si sarebbe già rassegnata al fallimento e avrebbe tagliato lo sviluppo dei futuri giochi per il dispositivo.

Stando a quanto riportato da Android Central, la casa giapponese ha deciso di tirare i remi in barca e riconoscere la sconfitta sul mercato di una periferica che, nei fatti, non ha mai entusiasmato. Certo, alcuni giochi come Horizon: Call of the Mountain, che abbiamo avuto l'opportunità di recensire, rappresentano piccole perle, ma a dir poco rare.

Complice anche un prezzo superiore a quello della console – e parliamo della versione con lettore ottico – la base installata di PS VR2 è rimasta decisamente contenuta, tanto da spingere la società a mantenere lo sviluppo di soli due nuovi titoli in realtà virtuale. E considerando i recenti avvenimenti, non è neanche detto che vengano effettivamente realizzati.

In realtà (non virtuale) non si tratta neanche di un'enorme sorpresa. All'inizio di quest'anno, Sony ha tagliato ben 900 posti di lavoro dalla divisione PlayStation chiudendo del tutto London Studio, autore di Blood and Truth, uno dei titoli più apprezzati per il primo PlayStation VR. Lo stesso vale per Firesprite, autore del succitato Horizon: Call of the Mountain, che ha subito un profondo ridimensionamento.

Non è difficile pensare che la mossa di portare il PS VR2 su PC, attraverso l'adattatore annunciato alcune settimane fa, sia stata elaborata proprio per limitare i danni. Tuttavia, in ambito PC la concorrenza è piuttosto agguerrita con Meta Quest 3 che attualmente occupa una posizione a dir poco consolidata.

Difficile prevedere se ci sarà spazio per PS VR2 nel segmento dei PC, soprattutto con un prezzo di partenza che è superiore a quello di Meta Quest 3 e un supporto, al momento, molto più limitato. Ciò che possiamo dire con certezza è che, in ambito console, la periferica di Sony è stata un disastro commerciale.