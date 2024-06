PlayStation VR2 su PC: Sony presenta ufficialmente l'adattatore, uscirà ad agosto

Lo scorso febbraio Sony ha inaugurato dei test per portare il suo PlayStation VR2 su PC. I recenti rumor - e, in particolare, la registrazione di un brevetto - suggerivano un debutto imminente per l'adattatore ufficiale della compagnia nipponica. Ecco dunque che arriva l'ufficialità: dal prossimo agosto, anche i giocatori PC potranno utilizzare l'ultimo visore di Sony.

Per gli attuali possessori di PS VR2 sarà l'occasione perfetta per recuperare perle come Half-Life: Alyx o, semplicemente, per sfruttare appieno la potenza del proprio PC con altri popolari titoli.

Sony: l'adattatore PC di PS VR2 debutterà il 7 agosto

Anche in questo caso, l'annuncio di Sony è stato diffuso tramite il suo PlayStation Blog.

Qui Yasuo Takahashi, Principal Product Manager di SIE, ha presentato il dispositivo che consentirà agli utenti di utilizzare PlayStation VR2 su PC e, in particolare, di giocare con i titoli presenti nella propria raccolta di Steam. Sony parla infatti della necessità di acquistare, in primis, e di quella di installare due applicazioni, tra cui quella di SteamVR.

L'adattatore PlayStation VR2 per PC è in arrivo il 7 agosto e consentirà ai giocatori di espandere la propria libreria di giochi con migliaia di titoli SteamVR. https://t.co/fAxyULOVsd pic.twitter.com/Wfi6aThPzH — PlayStation Italia (@PlayStationIT) June 3, 2024

"L'installazione è semplice: ti basta collegare PlayStation VR2 al PC utilizzando l'adattatore per PC PS VR2 e il cavo DisplayPort 1.4. Quindi, scarica l'app PlayStation VR2 e l'app SteamVR da Steam", spiega Takahashi. "In questo modo potrai configurare PS VR2 sul PC, personalizzare le impostazioni e l'area di gioco e iniziare ad acquistare e giocare a titoli su SteamVR".

Ecco invece i requisiti minimi richiesti agli utenti PC:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit/Windows 11 64-bit

Processore: Intel Core i5-7600/AMD Ryzen 3 3100

RAM: 8 GB o superiore

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1650 o successiva, AMD Radeon RX 5500XT o successiva/AMD Radeon RX 6500XT o successiva

DisplayPort 1.4

USB: solo collegamento diretto

Bluetooth 4.0 o successivo

Nella parte della tabella dedicata alla scheda grafica, Sony sottolinea che per ricavare delle prestazioni ottimali da PlayStation VR2 su PC si consiglia di utilizzare una NVIDIA GeForce GTX 3060 (o successiva) o una AMD Radeon RX 6600XT (o successiva).

Il produttore ci ricorda anche che, essendo stato progettato "appositamente" per PS5, su PC gli utenti di PS VR2 potrebbero notare l'assenza di alcune funzionalità presenti invece su console. Parliamo quindi dell'HDR, del feedback del visore, del tracciamento oculare, dei grilletti adattivi e del feedback aptico dei due controller. Saranno invece presenti il supporto alla risoluzione 4K (2000x2040 per occhio), il campo visivo di 110 grandi, il rilevamento tattile delle dita e vista trasparente, il rendering foveated e l'audio 3D - nei giochi supportati.

L'adattatore per PC di PlayStation VR2 sarà disponibile dal 7 agosto. Potrà essere acquistato sullo store ufficiale di Sony e presso i rivenditori autorizzati al prezzo di €59,99.