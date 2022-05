Microsoft lancerà quest'anno un dispositivo per il cloud streaming

Secondo alcuni rumor riferiti da VentureBeat, Microsoft starebbe pensando al lancio di un dispositivo in stile Amazon Fire TV Stick ma dedicato ai videogiochi e, in particolare, al suo servizio Xbox Cloud Gaming. Con la capacità di elaborare le immagini da remoto, infatti, quest'ultimo permette di giocare ovunque, anche sul televisore, senza dover acquistare costose console o accessori specifici.

Sempre secondo queste indiscrezioni, quest'anno arriverebbe anche una nuova app per i TV Samsung, dedicata al gaming via cloud. Questo significa che sarà possibile giocare sul televisore, senza necessariamente dover disporre dell'hardware necessario a elaborare la grafica di gioco, il tutto a prescindere dalla complessità di quest'ultima.

Microsoft ha annunciato l'evento Xbox & Bethesda Games Showcase per il 12 giugno alle 19:00 (ora italiana). Un evento che prende il posto del consueto briefing E3 (che quest'anno non ci sarà) in cui Microsoft annuncerà senz'altro molte novità legate al gaming: forse anche il nuovo dispositivo?

Intanto, sempre tramite Xbox Cloud Gaming Fortnite è tornato giocabile su Android e iOS. Apple ha rimosso Fortnite dall'App Store dopo le controversie con Epic Games legate alla spartizione dei guadagni maturati dal gioco tra il titolare della piattaforma, quindi Apple, e il produttore del gioco, Epic. La diatriba è sfociata in una nota azione legale, vinta nella sostanza da Apple, visto che Cupertino non sarà costretta ad aprire i suoi telefoni ad App Store alternativi.