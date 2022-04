Perso l'E3, ci pensa Microsoft: Xbox e Bethesda svelano la data del Games Showcase

Con la recente cancellazione dell'E3 2022 da parte dell'ESA (Entertainment Software Association), Microsoft ha confermato il suo appuntamento estivo dedicato alle prossime novità in ambito videoludico: parliamo dell'Xbox & Bethesda Games Showcase, evento che tornerà tra meno di due mesi per presentarci nuovi giochi e, chissà, qualche gradita sorpresa.

La casa di Redmond ha annunciato la data e gli orari dell'evento, così come i canali di livestream attraverso cui sarà possibile seguire la press conference da casa.

Xbox & Bethesda Games Showcase si terrà il 12 giugno 2022

Come scrive Will Turtle sul blog di Xbox Wire, la conferenza dell'Xbox & Bethesda Games Showcase sarà trasmessa domenica 12 giugno, a partire dalle 19:00 (ora italiana). Il programma dell'evento estivo "includerà tutto ciò che dovrete sapere sulla variegata line-up di giochi in arrivo per l'ecosistema Xbox, comprese le imminenti release per Game Pass su Xbox e PC".

Microsoft rinnova dunque il suo impegno verso Xbox Game Pass, servizio che può oggi contare su un'ampia gamma di giochi accessibile da console, PC e dai dispositivi mobile, grazie alla tecnologia di xCloud. Durante la press conference di giugno assisteremo anche alle novità di casa Bethesda, compagnia acquisita nel 2020 per ben 7,5 miliardi di dollari. Potrebbe essere l'occasione perfetta per dare uno sguardo ravvicinato a Starfield, il nuovo ambizioso progetto supervisionato da Todd Howard (The Elder Scrolls, Fallout), in arrivo a novembre su Xbox e PC. C'è grande attesa anche per Redfall, FPS cooperativo in sviluppo presso Arkane Studios (Dishonored, Prey).

La conferenza dell'Xbox & Bethesda Games Showcase verrà trasmessa in più di 30 lingue - incluso l'ìtaliano, si spera - attraverso i canali ufficiali di Microsoft. Gli utenti potranno seguire l'evento tramite YouTube, Twitch, Facebook, Twitter e TikTok:

Save the date!



Catch the Xbox & Bethesda Games Showcase on June 12: https://t.co/dmANSvXrbE | #XboxBethesda pic.twitter.com/AMFhrLhAtC — Xbox (@Xbox) April 28, 2022

L'appuntamento con Xbox è dunque fissato per il 12 giugno. Microsoft è il primo produttore videoludico a confermare la sua press conference estiva, ma è probabile che anche Sony e Nintendo stiano organizzando degli eventi per la presentazione delle loro line-up.