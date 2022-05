Fortnite torna su iPhone e iPad grazie a Xbox Cloud Gaming

Dopo GeForce NOW (in beta per un tempo limitato) anche Xbox Cloud Gaming permette di giocare in streaming a Fortnite su dispositivi iOS, iPadOS, Android e ovviamente Windows. Xbox ha infatti siglato una partnership con Epic Games per consentire ai giocatori di Fornite di "accedere al contenuto su una selezione di dispositivi dotati di browser attraverso Xbox Cloud Gaming (Beta), senza il bisogno di un abbonamento a Xbox Game Pass".

Come noto, Fortnite non è più disponibile sugli store di Apple e Google dopo la rottura tra Epic Games, Apple e Google sul tema delle commissioni relative agli acquisti in-app e non solo. Per giocare a Fornite in streaming via Xbox Cloud Gaming sui dispositivi in vostro possesso è necessario un account Microsoft, nient'altro.

"Senza richiedere installazione o abbonamenti, tutto ciò che devi fare è andare su Xbox.com/play sul tuo browser web e accedere con il tuo account Microsoft", si legge in una nota. È possibile giocare sia tramite controlli touch che un joypad compatibile.

Oltre che per Epic Games e per gli appassionati, la possibilità di giocare in streaming a Fortnite è un'importante notizia anche per Microsoft e la diffusione del suo servizio cloud. "Dal 2020 abbiamo ravvisato una fortissima crescita: finora oltre 10 milioni di persone nel mondo hanno giocato in streaming tramite Xbox Cloud Gaming (Beta) come parte di Xbox Game Pass Ultimate", ha dichiarato Catherine Gluckstein, Head of Product & Strategy, Xbox Cloud Gaming.

"I giocatori di 26 paesi hanno giocato su più di 6000 tipi di dispositivo, da vari tipi di smartphone Android a una gamma di PC e iPhone di tutte le generazioni", aggiunge la responsabile sottolineando in particolare l'ottimo andamento del servizio in Brasile.