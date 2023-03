Microsoft: in arrivo un app store per i giochi mobile per competere con Apple e Google

Microsoft sta pianificando la realizzazione di un store per app e giochi mobile in stile App Store e Play Store. Il progetto dovrebbe concretizzarsi il prossimo anno, nella speranza che il piano di acquisizione di Activision Blizzard sulla base di 68,7 miliardi di dollari riceva il via libera definitivo. Microsoft, infatti, avrebbe a disposizione franchise come Call of Duty e Candy Crash Saga che potrebbero conferire una notevole spinta propulsiva alla sua offerta mobile.

Il colosso di Redmond spera di potersi inserire nel 2024 quando entrerà in vigore il Digital Markets Act destinato a dare una spallata allo strapotere dei colossi tecnologici. In particolare, per effetto di questa legge dell'Unione Europea, Apple e Google non potranno obbligare gli sviluppatori che usano le loro piattaforme a utilizzare il proprio sistema di pagamento, conferendo la libertà di instaurare app store di terze parti all'interno dei rispettivi servizi online.

L'introduzione del Digital Markets Act coinciderà con la finestra di lancio ideale per il progetto di Microsoft, secondo quanto ha dichiarato Phill Spencer, responsabile della divisione Xbox, al Financial Times. "Vogliamo poter offrire i contenuti Xbox e dei nostri partner di terze parti su qualsiasi schermo", ha detto Spencer al Financial Times. "Oggi non possiamo farlo sui dispositivi mobili, ma vogliamo realizzare le condizioni per cui questo sarà possibile, non appena questi mercati saranno più aperti".

Del resto, non è la prima volta che Microsoft fa riferimento a una ipotetica "Xbox Mobile Platform": era già successo nello scorso ottobre quando è stata depositata la documentazione all'antitrust del Regno Unito. Infatti, Spencer, insieme a tutta l'azienda, sta da tempo lavorando per fare in modo che le istituzioni di antitrust europee e Usa accettino l'acquisizione di Activision Blizzard. Le risorse intellettuali che entrerebbero nell'orbita di Redmond, infatti, darebbero la possibilità di diversificare di molto l'offerta di intrattenimento e videogiochi. Non solo con l'approdo su mobile, ma combinando anche la capacità di Microsoft di offrire un ampio catalogo di titoli anche con grafica particolareggiata su qualsiasi dispositivo sfruttando le sue risorse nel cloud gaming.

Spencer si esprime da tempo a difesa dell'acquisizione di Activision Blizzard affermando che la fusione porterebbe a una maggiore concorrenza nel mercato del software per dispositivi mobile. Concorrenza che è praticamente inesistente dato lo strapotere nel settore di Apple e Google. Microsoft vuole avere il diritto di creare un servizio in cui gli utenti possano scaricare una libreria di gioco che, ad acquisizione avvenuta, diventerebbe sterminata, includendo titoli mobile popolari come Call of Duty Mobile, Candy Crush e Diablo Immortal.

È solo una delle tante argomentazioni di Spencer, che negli ultimi mesi ha continuato a rassicurare tutti circa il fatto che Call of Duty continuerebbe a essere disponibile su tutte le piattaforme, oltre che su Xbox. Da questo punto di vista deve contrastare la lobby intorno a Sony PlayStation, la quale si è mostrata molto preoccupata sull'acquisizione. Come abbiamo visto recentemente, del resto, la decisione della Commissione europea sull'acquisizione di Activision Blizzard (e King) da parte di Microsoft potrebbe richiedere tempi più lunghi del previsto.