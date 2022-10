Microsoft vuole creare uno store mobile dall'acquisizione di Activision e King

Nonostante l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft non sia stata ancora approvata da tutti gli enti Antitrust, la società di Redmond ha già ben chiaro cosa farà se l'operazione andrà in porto: creerà una "Xbox Mobile Platform".

In poche parole, uno store digitale destinato a una vasta gamma di dispositivi, inclusi gli smartphone, al cui interno troveremo tra le altre cose tutti i titoli mobile di Activision e King. Il piano è emerso dalla carte depositate presso la CMA del Regno Unito che sta indagando sul profilo dell'operazione.

L'obiettivo di Microsoft è quello di rendere scalabile e accessibile l'Xbox Store da qualsiasi luogo in cui si trovano gli utenti, inserendosi al meglio nel remunerativo settore mobile con alcuni dei suoi brand più apprezzati, oltre a quelli già offerti dalle rispettive case.

D'altro canto, il settore dei dispositivi mobili sta attirando investimenti sempre maggiori. Stando ad una slide diffusa all'annuncio della proposta di acquisizione, il mercato del mobile gaming valeva ben 85 miliardi già nel 2020. In particolare, i titoli di King insieme a quelli di Activision come Call of Duty: Mobile hanno rappresentato oltre la metà dei ricavi di Activision Blizzard nell'ultimo trimestre di quest'anno.

"Spostare gli utenti lontano da Google Play Store o App Store sui dispositivi mobili, tuttavia, richiederà un cambiamento importante nel comportamento dei consumatori. Microsoft spera che offrendo contenuti noti e popolari, i giocatori saranno più inclini a provare qualcosa di nuovo" ha spiegato la società.

Microsoft, quindi, sarà l'ennesima grande azienda nell'industria videoludica a fare un grande passo in avanti verso il settore del mobile gaming. Proprio nelle scorse settimane, infatti, abbiamo parlato di Sony e della sua acquisizione di Savage Game Studios che si aggiunge al team di PlayStation Studios Mobile.

Anche il più grande concorrente di Xbox, quindi, ha scelto di dedicare una divisione alle piattaforme mobili. A questi si sta aggiungendo anche Netflix, il colosso dello streaming, che già propone un catalogo di titoli mobile, molti dei quali basati sulle sue produzioni più famose, e proprio in questi giorni ha annunciato l'interesse verso il cloud gaming.