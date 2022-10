Netflix fa all-in sui videogiochi tra 55 titoli in sviluppo e il cloud gaming

Netflix ha ben 55 videogiochi in fase di sviluppo. Oltre a confermare la copiosa quantità di titoli in arrivo, Mike Verdu, direttore della divisione gaming della società, ha fatto alcune interessanti dichiarazioni sulla possibilità di presentare una piattaforma per il cloud gaming. Affermazioni che arrivano a poche settimane di distanza dall'annuncio della chiusura di Google Stadia.

Partiamo però dai titoli in sviluppo, dato che la società non ha specificato se si tratta di titoli esclusivamente mobile, come quelli proposti finora, o meno. Molto probabilmente la maggior parte di questi lo sarà, in quanto l'obiettivo principale dell'azienda è garantirsi una più profonda fidelizzazione dei clienti non limitando l'interesse nell'abbonamento al solo streaming audiovisivo.

"Stiamo vedendo alcuni segnali incoraggianti nel gameplay che portano a una maggiore fidelizzazione" si legge nel documento pubblicato a margine dei risultati finanziari. In effetti, al momento, i risultati non sono entusiasmanti considerando che meno dell'1% degli abbonati accede quotidianamente alla libreria di titoli mobile proposti dalla piattaforma.

Sarebbe questa la ragione per cui la società sta valutando un differente approccio al settore dei videogiochi, ovvero attraverso una propria piattaforma di cloud gaming. È stato Mike Verdu, vicepresidente della divisione, a dichiararlo in un intervento alla conferenza TechCrunch Disrupt.

"Stiamo prendendo seriamente in considerazione un'offerta di cloud gaming in modo da poter raggiungere gli abbonati su PC e TV. Utilizzeremo lo stesso approccio che abbiamo adottato con il settore mobile, ovvero iniziare in piccolo, essere umili, riflessivi e poco alla volta costruire. È un passo, però, che pensiamo di dover fare per raggiungere i clienti sulle piattaforme maggiormente utilizzate per consumare i nostri prodotti" ha dichiarato Verdu.

In sostanza, Netflix vuole sfruttare la sua esperienza nel settore dell'intrattenimento ed estenderla a quella del cloud gaming che non rappresenterebbe un'alternativa alle piattaforme di gioco tradizionali, ma un modo completamente nuovo per fruire di questo tipo di contenuti. "La speranza è che col tempo questo diventi un modo naturale di giocare ovunque tu sia".