Sony acquisisce Savage Game Studios e si prepara a conquistare le piattaforme mobile

Attraverso il blog ufficiale di PlayStation, Sony ha reso nota l'acquisizione di un nuovo studio di sviluppo, Savage Game Studios. Il team è specializzato nella realizzazione di videogiochi per dispositivi mobili, settore in cui Sony ha intenzione di proporre un intero catalogo basato sulle IP di PlayStation.

Lo scopo dell'acquisizione è, sostanzialmente, avvicinare un numero maggiore di utenti all'ecosistema PlayStation ed in particolare ai titoli first-party che la piattaforma offre.

Come ha specificato la stessa azienda nel post dedicato all'acquisizione: "le nostre iniziative di gioco mobile forniranno un mezzo in più per coinvolgere un maggior numero di persone con i nostri contenuti e cercando di raggiungere un nuovo pubblico che non conosce PlayStation e i nostri giochi".

Savage Game Studios, infatti, si unirà alla PlayStation Studios Mobile Division che opererà in maniera del tutto separata dai progetti legati alla console. La nuova divisione sarà impegnata nello sviluppo di esperienze innovative, basate sulle proprietà intellettuali di Sony, ma pensate specificamente per le piattaforme mobili.

In questo modo l'azienda ha voluto sottolineare che le operazioni in corso non riducono l'impegno verso la community legata alla console, così come avvenuto per le trasposizioni PC di alcuni grandi successi (il prossimo in elenco è Marvel's Spider-Man che abbiamo recensito qui) che avevano generato dubbi tra i fan più affezionati.

Al momento, nel post, si legge che Savage sta già lavorando ad un titolo non ancora annunciato. Si tratta di un videogioco d'azione live service tripla A.