Microsoft Flight Simulator stimola il mercato PC: vendite per miliardi di dollari nei prossimi anni

Secondo Jon Peddie Research, il rilascio di Microsoft Flight Simulator comporterà una crescita considerevole nelle vendite di dispositivi hardware per il gioco. Ci si riferisce a PC completi, processori, monitor, joystick, HOTAS e altre periferiche per il volo come acceleratori, pedali e pannelli di controllo per il volo. Questo è naturalmente determinato dalla natura del nuovo simulatore di volo, che richiede periferiche del tutto diverse rispetto a quelle precedentemente acquistate dai giocatori. La carenza di rilasci nel settore negli ultimi anni evidenzia ulteriormente il fenomeno.

JPR stima che Microsoft possa vendere 2,27 milioni di copie di Flight Simulator nei prossimi tre anni, il che porterà a un indotto di vendite in tutto il settore dell'hardware pari a 2,6 miliardi di dollari. Si tratta di vendite scaturite dalla necessità di migliorare l'esperienza di gioco con il nuovo Flight Simulator, legata alle periferiche prima elencate e a visori di Realtà Virtuale. Molto di più verrà speso nell'intero ciclo di vendita del titolo.

“I simulatori di volo sono incredibilmente esigenti in termini di capacità di elaborazione e premiano l'alta risoluzione, i display di grandi dimensioni e l'uso della Realtà Virtuale" ha dichiarato Ted Pollak, senior analist, secondo il sito di JPR. "Quando vengono rilasciati nuovi simulatori di volo, l'hardware per eseguirli al massimo delle impostazioni e delle prestazioni non è ancora disponibile sul mercato. Questo crea una situazione di costante richiesta di hardware per tutta la vita del titolo mentre i fan continuano a essere alla ricerca delle condizioni per la migliore esperienza possibile. Un numero significativo di appassionati di simulazioni di volo gioca solo a questi: ne abbiamo tenuto conto nel calcolare se i soldi verranno spesi specificamente o parzialmente per questo gioco".

"Le aziende che trarranno i maggiori benefici dal rilascio di Flight Simulator saranno Intel e AMD" ha detto Jon Peddie, presidente di JPR. "Il frame può essere visualizzato solo quando tutti i calcoli fisici sono stati portati a termine, e si consideri che le simulazioni richiedono un maggior numero di calcoli per la fisica e gli ambienti da parte della CPU rispetto ai giochi normali. Gli utenti delle simulazioni sanno che la sostituzione della CPU non è così frequente, e quindi opteranno per le soluzioni migliori. Anche le offerte di GPU di Nvidia, AMD e Intel ne trarranno vantaggio perché sono fondamentali per il rendering delle immagini ad alta risoluzione. Anche Dell, HP, Lenovo e altri produttori di PC da gioco vedranno un aumento significativo delle vendite, così come quelli delle periferiche più popolari e dei visori VR".

Microsoft Flight Simulator è per molti versi un ritorno al passato: tra le altre cose, la versione fisica risiede su 10 DVD.

