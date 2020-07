Microsoft Flight Simulator come ai vecchi tempi: la versione fisica risiederà su 10 dischi

Microsoft Flight Simulator anche nel formato fisico, oltre che in quello digitale. Se il nuovo attesissimo simulatore di volo è adesso preordinabile su Microsoft Store e su Amazon nel formato digitale, Aerosoft si prenderà cura della versione fisica. Con una particolarità: come i giochi di una volta, risiederà su tanti dischi.

Aerosoft, infatti, ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Microsoft per la distribuzione di questa versione del simulatore in Europa. Si tratta di una software house specializzata nella realizzazione di simulazioni, non solamente aeree. La sua versione fisica risiederà su ben 10 DVD contenenti tutti i contenuti di Microsoft Flight Simulator, ovvero tutti gli aerei, le texture e tutti gli aeroporti, per un totale di 90 GB di asset di gioco. La versione fisica, una vera e propria manna dal cielo per chi non dispone di una connessione a internet a banda larga, includerà anche il manuale di gioco in formato cartaceo.

Inoltre, arriverà in un box dall'aspetto elegante, secondo le promesse di Aerosoft. Come succede per la versione digitale, anche per il formato fisico sono previste diverse varianti, che si distingueranno tra di loro per i contenuti. La più costosa avrà un prezzo di 130 Euro, ma tutte le varianti previste saranno su 10 DVD. Non è ben chiaro perché Aerosoft non abbia utilizzato i Blu-ray: certo, la sua decisione ci riporta molto indietro nel tempo, ad esempio agli 11 floppy disk su cui risiedeva la versione Amiga di Monkey Island 2: Le Chuck’s Revenge.

