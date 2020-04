Microsoft Flight Simulator: grafica quasi fotorealistica, ma quali requisiti?

arriverà nel corso del 2020 sue avrà deidecisamente importanti, anche nel caso dei cosiddetti "requisiti minimi". Già a partire dallo spazio sul disco, visto che vengono richiesti almeno. Ma attenzione anche al tipo di unità di storage usata, che nel caso della configurazione ideale diventa

Si tratta di requisiti certamente esosi in fatto di spazio occupato sul disco ma, come già anticipato, Microsoft vuole offrire mappe di gioco molto dettagliate con il suo nuovo simulatore di volo, con l'obiettivo di renderlo il più realistico possibile. Per quanto riguarda la GPU, tra i requisiti minimi troviamo una Radeon RX 570 o una Geforce GTX 770: anche qui non si tratta di una richiesta del tutto banale, visto che entrambe le GPU sono ben più potenti della GPU presente in Xbox One. E lo stesso vale per la CPU, che deve essere almeno AMD Ryzen 3 1200 o Intel i5-4460.

Per quanto riguarda i requisiti raccomandati, invece, si passa a AMD Ryzen 5 1500X o Intel i5-8400 per la CPU e a Radeon RX 590 o Geforce GTX 970 per la GPU, accompagnati almeno da 16 GB di memoria di sistema. Si richiede una connessione a internet con banda almeno di 20Mbps. Stando alla configurazione ideale, invece, avremo bisogno di una GPU con almeno 8 GB di VRAM, di un processore 8-core e di ben 32 GB di memoria di sistema.

Insomma, con il nuovo Flight Simulator il messaggio che Microsoft vuole mandare sembra piuttosto chiaro: fedeltà grafica prima di ogni cosa. Ne abbiamo parlato diffusamente qui.

Requisiti hardware Microsoft Flight Simulator

Minimi

OS: Windows 10

CPU: Ryzen 3 1200 o Intel i5-4460

GPU: Radeon RX 570 o Nvidia GTX 770

VRAM: 2GB

RAM: 8GB

HDD: 150GB

Bandwidth: 5Mbps

Raccomandati

OS: Windows 10

CPU: Ryzen 5 1500X o Intel i5-8400

GPU: Radeon RX 590 o Nvidia GTX 970

VRAM:4GB

RAM: 16GB

HDD: 150GB

Bandwidth: 20Mbps

Ideali

OS: Windows 10

CPU: Ryzen 7 Pro 2700X o Intel i7-9800X

GPU: Radeon VII o Nvidia RTX 2080

VRAM: 8GB

RAM: 32GB

HDD: 150GB SSD

Bandwidth: 30 Mbps