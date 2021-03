MicroProse Soccer porta il calcio a 8-bit su Steam, dal 1988 con furore

È passato quasi un anno dall'inaspettato annuncio di MicroProse: la software house statunitense, una delle più rinomate negli anni '80 e '90, è tornata a sviluppare videogiochi per PC. Tra le uscite del suo nuovo catalogo troviamo Sea Power, Second Front e Task Force Admiral, per la gioia dei fan dei titoli strategici e dei simulatori bellici.

Uno dei giochi più popolari della rediviva compagnia è appena tornato, grazie all'editore Ziggurat Games: è MicroProse Soccer, direttamente dal 1988.

Dai creatori di Sensible Soccer, un classico per Commodore 64

Prima di FIFA, c'era Sensible Soccer. Il simulatore calcistico sviluppato da Sensible Software ha visto il suo debutto nel "lontano" 1992, anno in cui è sbarcato su Amiga e Atari ST riscontrando un enorme successo. Prima ancora di Sensible Soccer, però, c'era MicroProse Soccer.

Pubblicato da MicroProse e sviluppato dallo stesso team di Sensible Soccer, il titolo sportivo era stato rilasciato negli Stati Uniti come Keith Van Eron's Pro Soccer. Da noi è arrivato come MicroProse Soccer, dapprima per Commodre 64 (1988) e riadattato successivamente per piattaforme quali Amiga, Atari ST, MS-DOS e ZX Spectrum.

Per chi non conoscesse il gioco in questione, parliamo di uno dei primi simulatori sportivi a 8-bit, caratterizzato da un sistema di comandi intuitivo e da una prospettiva dall'alto che permette ai giocatori di avere il totale controllo dell'azione sul campo. Nelle classiche partite 11 contro 11 è possibile sfidare un altro utente o una squadra controllata dall'IA.

"Facile da giocare, difficile da padroneggiare", recita la descrizione della pagina del gioco su Steam. MicroProse Soccer è ora in vendita al prezzo consigliato di 5,69 euro, ma nel momento in cui scriviamo è in offerta a 3,81 euro - con uno sconto del 33%.

Dobbiamo davvero specificare i requisiti di sistema? Vi basteranno un processore single-core (come un Pentium 4) e 256 MB di RAM per far girare questo intramontabile classico sul vostro PC. Già che ci siete, liberate anche 76 MB di spazio sul vostro hard disk.