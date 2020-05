MicroProse sta per tornare: tre nuovi giochi in arrivo su Steam

Dopo aver chiuso i battenti nel 2003, MicroProse prepara il suo sorprendente ritorno. La software house statunitense era considerata uno dei punti di riferimento per il gaming su PC negli anni '80 e '90, ma il nuovo millennio non è stato inaugurato nel migliore dei modi: con tre titoli pronti al debutto, il team di Alameda si appresta a tornare in attività e a (ri)conquistare il cuore di migliaia di giocatori.

MicroProse: arrivano Sea Power, Second Front e e Task Force Admiral

Fondata nel 1982 da Sidney 'Sid' Meier e Bill Stealey, MicroProse ha realizzato i suoi primi giochi per piattaforme a 8-bit, come Commodore 64, Apple II e Atari. La software house acquisisce una certa notorietà solo negli anni '90, con la pubblicazione di titoli di successo quali Civilization - ideato dallo stesso Sid Meyer - X-COM: UFO Defense e Formula One Grand Prix.

Dopo un lungo periodo di inattività, nell'agosto 2019 la società ha annunciato il suo ritorno e la messa in produzione di nuovi giochi PC, con il supporto di alcuni veterani della software house - primo fra tutti Bill Stealey.

Sono tre i prossimi titoli prodotti da MicroProse e arriveranno prossimamente su Steam.

Il primo risponde al nome di Sea Power, un simulatore di battaglie navali in cui i giocatori potranno comandare le forze NATO e l'alleanza militare del Patto di Varsavia. Il gioco, supervisionato dal lead designer di Cold Waters (2017), è in sviluppo presso Triassic Games.

Second Front è invece uno strategico sviluppato da Hexdraw, che catapulterà i giocatori - novizi o veterani del genere - su un vasto campo di battaglia, caratterizzato da uno stile visivo tanto essenziale quanto originale. Infine abbiamo Task Force Admiral, gioco firmato Drydock Dreams che ci porterà nei cieli della Seconda guerra mondiale.