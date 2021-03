Denuvo sbarca su PS5 con un obiettivo: rovinare la vita ai cheater

Gli sviluppatori di videogiochi per PlayStation 5 potranno usare la tecnologia Denuvo per proteggere i propri contenuti dalla pirateria. Lo annuncia Irdeto tramite un comunicato stampa con il quale si rende noto che Denuvo è ora a disposizione degli sviluppatori all'interno del PlayStation 5 Tools and Middleware program.

L'Anti-Cheat Denuvo è disponibile per gli sviluppatori di giochi per PS5 per porre fine al cheating

Con queste parole, nel suddetto CS, si annuncia la disponibilità di Denuvo su PS5. Oltre mille giochi per PC, console, iOS e Android sono protetti con Denuvo e il software Anti-Cheat vanta un totale di oltre 2 miliardi di installazioni. "L'obiettivo di Denuvo è di proteggere gli investimenti degli sviluppatori, che registrano il 70% circa delle loro entrate nelle prime due settimane dopo il lancio di un gioco".

Tra le tecnologie messe a disposizione di Denuvo anche le soluzioni per la protezione del gameplay online e delle ricompense ai progressi. La tecnologia aiuta gli sviluppatori di giochi a proteggere la logica dei dati di gioco, impedendo ai cheater di accedere a variabili sensibili.

"Sviluppata da esperti di sicurezza e appassionati di videogiochi, la tecnologia di Denuvo non ha alcun impatto negativo sulle prestazioni di gioco e la sua metodologia non intrusiva garantisce che il flusso di lavoro dello sviluppatore non venga mai influenzato" si legge nel comunicato stampa.

"Il cheating rovina l'esperienza di gioco dei giocatori onesti", ha affermato Reinhard Blaukovitsch, CEO di Denuvo, Irdeto. "Questo può portare a una riduzione del coinvolgimento e conseguentemente dei ricavi per i produttori. Siamo davvero orgogliosi di poter aiutare gli sviluppatori più talentuosi del mondo a portare esperienze ricche per i giocatori su Playstation 5".

Nonostante i proclami di Denuvo, però, i giocatori hanno diversi dubbi sul fatto che il sistema Anti-Cheat effettivamente non pregiudichi le prestazioni di gioco. Per gli sviluppatori, inoltre, è molto costoso implementare Denuvo: ecco quanto ha speso Crykek per proteggere Crysis Remastered.