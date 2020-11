DRM Denuvo, ecco quanto ha speso Crykek per proteggere Crysis Remastered

Alcuni documenti sottratti a Crytek da un gruppo di malintenzionati sembrano fare luce sul listino prezzi del DRM Denuvo, la protezione anticopia che diversi sviluppatori di videogiochi adottano per evitare che la loro opera finisca rapidamente sulle piattaforme pirata.

Il DRM Denuvo a volte si è dimostrato difficile da aggirare, altre facilmente craccabile e in linea di massima non è amato per i problemi che può far emergere, sia di compatibilità hardware / software che prestazionali. Inoltre, c'è un grande dibattito sul fatto che queste protezioni siano necessarie, con titoli che seppur privi di DRM hanno venduto moltissimo.

L'argomento è complesso e non certo trattabile in poche righe, quindi veniamo al punto. I documenti trapelati fanno riferimento a Crysis Remastered, versione rinnovata (male, almeno al lancio) dello storico Crysis. Stando a quanto trapelato, Crytek avrebbe pagato 126 mila euro per implementare Denuvo per una durata di 12 mesi, che sembra essere l'estensione minima della protezione - e per questo molti titoli perdono Denuvo dopo un anno, non per un favore verso la community ma per non pagare ulteriormente. Infatti, dopo 12 mesi, si passa a un contratto rinnovabile a colpi di 2000 mila euro al mese.

Per la precisione, si parla di 60 mila euro per la protezione annuale più altri 80 mila se lo sviluppatore richiede una "protezione esclusiva". In totale fanno 140 mila euro, ma la pubblicazione del gioco prima di marzo 2021 ha garantito uno sconto. Tutto qui? No, nei documenti si legge che se il gioco protetto da Denuvo avesse venduto più di 500.000 copie nei primi 30 giorni, lo sviluppatore avrebbe dovuto pagare altri 60 mila euro, a cui aggiungere 10 mila dollari per ogni negozio digitale in cui il titolo è venduto.

Dal canto suo, l'austriaca Denuvo garantisce un servizio di post-vendita che scandaglia la rete per capire se qualcuno è riuscito a craccare il titolo e soluzioni che consentono agli sviluppatori di attuare contromisure. La protezione Denuvo di Crysis Remastered è stata craccata dal gruppo CPY in poco più di un mese, e al momento non è chiaro se questo abbia comportato un risarcimento per Crytek.

Adottare Denuvo non ha quindi alcun senso? Torrent Freak ha stimato che, sconti a parte, 500.000 copie vendute a 30 euro producono un fatturato di 15 milioni di euro, quindi l'esborso per la protezione si aggirerebbe a poco più dell'1%: circa 6200 acquisti nel primo mese "pre-crack" per rientrare dell'esborso. Per titoli che vendono milioni di copie nel primo mese, Denuvo potrebbe quindi rappresentare una buona soluzione per coprire le prime settimane del lancio.

C'è però chi ha scelto di non integrare alcuna protezione anticopia, ed è il caso di CD Projekt RED: Cyberpunk 2077 arriverà sul mercato senza nessuna contromisura e ciononostante si attendono vendite milionarie. Da una parte c'è sicuramente un budget per il marketing enorme a spingere il nuovo titolo della software house polacca, ma dall'altra la decisione fa pensare: e se il problema non stesse tanto nel comportamento dei giocatori quanto nella qualità del titolo e nelle politiche attuate da una software house? Non dimentichiamoci che CD Projekt RED da sempre combatte la pirateria cercando di fornire valore aggiunto (specie acquistando su GOG), anziché mettere in campo stratagemmi tecnici per bloccare il fenomeno della pirateria.

Un tempo il fenomeno era dilagante, mentre oggi sono sempre di più i giocatori disposti a riconoscere il lavoro degli sviluppatori, se fatto bene, anche perché a volte basta aspettare per trovare sconti interessanti.

Certo, questo non vuol dire condonare la pirateria, che è sempre sbagliata a prescindere: nessuno obbliga a giocare un titolo o a guardare un determinato film, quindi procurarselo illegalmente è sempre sbagliato (troppo facile dire "me lo procuro pirata per poi comprarlo originale…", pochi lo fanno). In un mondo ideale, il lavoro andrebbe sempre riconosciuto, ma ahinoi non sempre funziona così, non solo nel settore dei videogiochi, quindi ecco perché l'uso di protezioni anticopia e scelte radicalmente opposte andranno a braccetto ancora a lungo.