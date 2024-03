Mercoledì 6 marzo ci sarà un nuovo evento Xbox Partner Preview

Negli eventi di tipo Xbox Partner Preview, normalmente Microsoft mostra trailer di nuovi giochi e realizza degli annunci. In questa occasione, si concentrerà sui titoli dei partner Capcom, Nexon, EA, insieme ad altri. Fra i protagonisti dell'evento troveremo Tales of Kenzera: Zau, con un video narrato direttamente da Abubakar Salim, ma ci saranno anche nuovi gameplay di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess e di The First Berserker: Khazan.

Tales of Kenzera: Zau è un videogioco di genere Metroidvania sviluppato da Surgent Studios. Il gioco segue la storia di un giovane sciamano di nome Zau, il quale deve catturare gli spiriti di tre mostri per offrirli a Kalunga, il Dio della Morte, che promette di riportare in vita suo padre. Zau è estremamente agile, capace di fare doppi salti e di planare, ed è equipaggiato con due armi: la maschera del sole e la maschera della luna. La maschera del sole consente a Zau di infliggere danni corpo a corpo da vicino, mentre la maschera della luna gli permette di danneggiare i nemici da lontano, ed entrambe le maschere hanno percorsi di potenziamento distinti.

Prodotto da Capcom, invece, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess è un gioco d'azione e strategia ad ambientazione orientaleggiante, con il protagonista che è in grado di usare una varietà di mosse d'attacco, siano essere corpo a corpo o magiche, per fronteggiare varie mostruosità che emergono dai templi shintoisti alla base del setting.

Infine, The First Berserker: Khazan è un GdR d'azione hardcore prodotto da Nexon e sviluppato da Neople. Il giocatore assume il ruolo di Khazan, il grande generale dell'Impero Pell Los, risorto dalla morte per svelare gli eventi che hanno portato alla sua caduta e vendicarsi dei suoi nemici.

Questo evento verrà trasmesso digitalmente mercoledì 6 marzo alle ore 19.00, con la possibilità di attivare i sottotitoli in italiano sui canali Xbox su YouTube e Twitch, e presenterà aggiornamenti su una varietà di giochi per Xbox e Windows che saranno disponibili su piattaforme Xbox.

Prima di questo evento, abbiamo anche avuto l'Xbox Developer Direct 2024 a gennaio, che ci ha permesso di dare uno sguardo approfondito al gioco Indiana Jones e l'Antico Cerchio di Bethesda e ad Avowed di Obsidian Entertainment.