Ghost of Tsushima su PC? Secondo un insider l'annuncio potrebbe arrivare domani

Secondo l'insider Shpeshal Nick, domani Sony potrebbe annunciare la versione PC di Ghost of Tsushima, titolo open world ambientato nel Giappone feudale. Il gioco fu rilasciato nel 2020 come esclusiva PS4 ed è uno dei pochi franchise dei PlayStation Studios che non ha ancora ricevuto un porting per PC.

I’m hearing that we might be getting something about the Ghost of Tsushima PC port pretty soon. Maybe around the 5th? — King Gronk Nick  (@Shpeshal_Nick) March 1, 2024

Come sappiamo, alcuni dei più grandi capolavori first-party di PlayStation sono arrivati tutti sulla piattaforma Windows, come The Last of Us, God of War, Marvel's Spider-Man e perfino l'ultimo capitolo di Horizon, Forbidden West, sarà rilasciato alla fine di questo mese. È stato, inoltre, un successo crescente per Sony su PC che è culminato con Helldivers 2, un titolo live-service tra i più giocati su Steam nella classifica generale.

Tuttavia, ci sono ancora due nomi altisonanti che i PC gamer non hanno ancora provato sulle loro macchine: Gran Turismo e, naturalmente, Ghost of Tsushima. Stando al post condiviso da Shpeshal Nick, Sony potrebbe annunciarlo domani, anche se non sappiamo se arriverà nella sua versione completa.

Il gioco d'azione e avventura, infatti, nasce come esperienza single player che nel 2022 ha visto anche il rilascio di un'edizione Director's Cut la quale aggiunge Iki Island, una storia completamente nuova, nuovi personaggi, nemici e animali. Allo stesso tempo però, Sucker Punch ha rilasciato anche Ghost of Tsushima: Legends, un'esperienza multiplyer pensata come espansione – inclusa nella Director's Cut – ma che poi ha trovato il suo spazio anche come gioco stand alone.

Shpeshal Nick si è costruito una reputazione piuttosto affidabile, anche se come sempre le affermazioni vanno prese con le dovute cautele. Peraltro, l'attesa è piuttosto breve e sapremo già da domani se le voci giunte all'orecchio del leaker saranno state vere oppure no.