Abbiamo giocato a DooM su un robot tosaerba!

È stata sicuramente una delle demo più particolari del MWC24: giocare a DooM sullo schermo di un robot tosaerba. In realtà, quello che può sembrare un puro esercizio di stile nasconde una storia molto interessante, che ho sentito raccontare direttamente dalla voce di Björn Mannefred, Robotics Software Engineer di Husqvarna.

Giocare a DooM sullo schermo di un robot tosaerba

Come a tutti gli ingegneri informatici, anche al gruppo di sviluppo interno di Husqvarna piace ogni tanto lanciarsi in progetti un po' strani. In questi anni abbiamo visto girare DOOM su qualsiasi tipo di oggetto che avesse una CPU, ma in questo caso gli ingegneri Husqvarna hanno voluto fare un passo in più. Far girare il gioco sulle risorse hardware del robot Husqvarna Automower NERA è stato infatti relativamente facile, avendo caratteristiche non troppo dissimili da quelle di un computer anni '90. All'interno del tagliaerba c'è un processore ARM STM32 di STMicroelectronics con 320 KB di RAM e 16 MB di memoria flash, caratteristiche sufficienti a riprodurre il gioco a 35 FPS sul display da 2,8 pollici a risoluzione 320 x 240 pixel: ma è stata una sfida ben più complessa riuscire ad abilitare il Deathmatch, ossia il gioco in multiplayer.

Qui viene la parte più interessante del progetto, che ha permesso ai tecnici svedesi di mettere davvero alla frusta le capacità del piccolo modulo Wi-Fi integrato nel robot e di sviluppare funzionalità che possono essere poi utili anche a livello commerciale. In particolare il progetto ha permesso di sviluppare nuove competenze relative all'utilizzo efficiente della connessione Wi-Fi e alla massima riduzione della latenza. In più a livello software ha permesso di sviluppare una piattaforma per la distribuzione selezionata di aggiornamenti firmware.

Infatti, l'episodio shareware originale di DooM (1993) sarà rilasciato come aggiornamento gratuito per i possessori della gamma di robot Husqvarna Automower NERA, per un periodo limitato tra aprile e settembre 2024. Per accedere all'aggiornamento sarà necessario registrarsi sul sito Husqvarna, in modo che la versione del software con il gioco arrivi solo sui tosaerba degli utenti realmente interessati. Sono circa 30.000 utenti che potranno giocare a DooM, anche se solo per un periodo limitato tra aprile e settembre 2024.

Come si gioca

Come potete vedere anche nel nostro video, il gioco si svolge utilizzando il display ed i comandi del robot tagliaerba. I giocatori si muovono con la manopola di controllo per girare a sinistra e a destra, mentre premendo su START si corre in avanti. Il pulsante STOP viene utilizzato per colpire e aprire le porte. Per sparare, basta preme la manopola di controllo di Automower.

Nuova gamma 2024

Husqvarna ha introdotto lo scorso anno la gamma NERA, che supporta il taglio senza filo perimetrale. Per il 2024 sono stati presentati due nuovi modelli di Automower, progettati per giardini di medie dimensioni fino a 1.000 m2: 310E NERA ed 410XE NERA.

Entrambi i modelli NERA possono essere dotati della tecnologia satellitare EPOS che, con l'installazione di un'antenna opzionale, offre una precisione di 2-3 cm per quanto riguarda la creazione di perimetri virtuali. In alternativa, come gli altri modelli NERA, l’installazione può essere effettuata anche con il classico filo perimetrale.

Prezzo al Pubblico: