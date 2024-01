Avowed in autunno su Xbox e PC: nuovo filmato gameplay dal Developer_Direct

Tra le produzioni più interessanti degli Xbox Game Studios spicca Avowed, gioco di ruolo di stampo occidentale prodotto da un team che vanta una certa esperienza per quanto concerne il genere in questione: Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas, The Outer Worlds).

Ambientato nello stesso universo di Pillars of Eternity, Eora, Avowed offrirà ai giocatori un'ambientazione originale, un comparto narrativo stratificato e, soprattutto, un sistema di combattimento davvero coinvolgente. Al Developer_Direct, il team di Obsidian ha voluto approfondire il discorso sul combat system e sulle meccaniche RPG e ha colto l'occasione offerta dallo showcase per svelare la finestra di lancio del suo nuovo titolo.

Cosa ci attende nel mondo di Avowed: la parola a Obsidian

Avowed è stato il gioco che ha inaugurato lo showcase del Developer_Direct. Per presentarlo nuovamente ai fan Xbox è intervenuta la game director Carrie Patel, la quale ha parlato di un mondo di gioco "colorato, vibrante e strano", in cui il giocatore - in maniera simile a quanto avviene in altri RPG del team americano - ha la libertà di interagire con una grande varietà di personaggi. Anche qui, come nei già menzionati New Vegas e The Outer Worlds, ogni decisione presa dal giocatore avrà un impatto significativo sulla trama e sul mondo stesso.

Come già visto negli ultimi trailer, Avowed proporrà anche una formula di gioco molto avvincente che ingolosirà senz'altro i fan del genere action. Il gameplay director Gabe Paramo ha dunque parlato della grande varietà che contraddistingue l'arsenale di gioco, che include sia armi bianche che bocche da fuoco, così come diversi strumenti con cui sferrare incantesimi di ogni tipo. Durante lo showcase, Paramo ha spiegato che sarà persino possibile impugnare due bacchette contemporaneamente per lanciare attacchi ancora più potenti.

Tanta varietà caratterizza anche l'ambientazione di Eora e, più specificamente, delle 'Living Lands'. L'art director Matt Hansen ha parlato delle varie regioni che compongono la misteriosa isola in cui sono ambientati gli eventi di Avowed: "Con i segreti nascosti in tutte le regioni, potrete scoprire deserti aridi, foreste verdeggianti, lande infestate, biomi vulcanici e molto altro ancora".

Carrie Patel e Gabe Paramo torneranno a parlare di Avowed il 22 gennaio, come viene annunciato nel comunicato di Xbox: "Ti invitiamo a sintonizzarti, lunedì 22 gennaio, sul canale Podcast Xbox per un'intervista esclusiva con Carrie e Gabe con ulteriori approfondimenti sul titolo".

Avowed è uno dei 12 videogiochi che, a nostro parere, risultano i più attesi per il 2024. A tal proposito, durante la presentazione al Developer_Direct è stato confermato che Avowed uscirà entro la fine dell'anno, più precisamente nel corso dell'autunno.