Matrix Il Risveglio, la tech demo in Unreal Engine 5 mette in crisi una RTX 3090 su PC a 1440p

Il canale Youtube AJ Gaming ha condiviso un video nel quale viene mostrata la demo tecnica di Matrix Il Risveglio, più precisamente City Sample, su PC. Rilasciata agli sviluppatori contestualmente all'Unreal Engine 5, questa demo era già stata resa disponibile lo scorso dicembre su console PS5 e Xbox Series X | S.

Dai primi test, sembra che questo primo assaggio di Unreal Engine 5 riesca a mettere a dura prova una configurazione di ultima generazione formata da un processore Intel Core i9-12900K e una scheda video Nvidia GeForce RTX 3090. La demo gira a 1440p (2K) senza alcuna possibilità di cambiare la risoluzione e con un framerate piuttosto instabile che varia tra i 30 e i 50 fps. Senza dubbio un risultato modesto considerando l'hardware a disposizione del gioco, ma va contestualizzato.

Va sempre ricordato, infatti, che si tratta di una versione di prova fornita agli sviluppatori che intendono usare l'Unreal Engine 5 per le proprie creazioni, non è una vera e propria demo giocabile, di conseguenza è più che plausibile che non abbia subito alcuna fase di ottimizzazione nella trasposizione da console a computer.

Quindi prima di farsi assalire dal panico sui requisiti dei futuri titoli basati su UE5 sarebbe meglio attendere i giochi veri. Rimane tuttavia la bellezza di questa demo tecnica e la sua utilità per chi desidera creare esperienze con un motore che si prospetta proprio ciò che serviva per portarci davvero in quella che tutti definiamo "next-gen".