Matrix Il Risveglio è l'esperienza più vicina al fotorealismo mai fatta con un motore di gioco

Il volto di Keanu Reeves che vediamo all'inizio della nuova demo tecnologica Matrix Awakens (Il Risveglio nella versione italiana), mostrata per la prima volta in occasione dei The Game Awards 2021, è probabilmente il punto più vicino al fotorealismo che abbiamo mai avuto con un'esperienza calcolata in tempo reale da un motore di gioco, in questo caso Unreal Engine 5. Matrix Il Risveglio è, infatti, una demo tecnologica preparata da Epic Games per promuovere il suo ultimo motore grafico, che tutti i possessori di PlayStation 5 e di Xbox Series X o S possono scaricare fin da subito.

Matrix Il Risveglio è a tratti fotorealistico

Epic non si è accontentata di mostrare le tecnologie insite in Unreal Engine 5, ma ha voluto preparare un mondo di gioco completo, con sequenze di gameplay e vari tipi di interazione nella demo che si può completare in circa 10 minuti e che vedete riassunta anche in un video che riportiamo in questa pagina. Non solo, anche i dialoghi sono interessanti, soprattutto per gli appassionati dell'immaginario di Matrix.

"Hanno detto che il tuo linguaggio criptico andava bene purché ci fosse stata anche un po' di adrenalina" dice Trinity a Neo. E lui: "Tu ne sai qualcosa?", e Trinity: "Dovrebbe essere tutto un po'...surreale", ovvero "unreal", in inglese.

Le espressioni dei volti di Matrix Il Risveglio sono così eccezionali perché usano la tecnologia MetaHuman interna a Unreal Engine 5. Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss sono stati scansionati digitalmente e i loro volti ricostruiti su misura, mentre MetaHuman gestisce in automatico le animazioni.

Ai due protagonisti subentra IO, un personaggio controllabile dal giocatore e ricreato interamente con gli strumenti interni a MetaHuman. I tre sono, quindi, coinvolti in una una sparatoria in autostrada che ricorda le sequenze di azione di Matrix Reloaded. La fedeltà delle strade della città è a un livello mai visto prima, con il rendering su PS5 e Xbox Series X a un livello di qualità che si avvicina a quello di un film su Blu-ray.

Assistiamo a un mondo aperto gestito dinamicamente dove tutto viene calcolato in tempo reale utilizzando il motore fisico di UE 5, definito Chaos. Ciò risulta evidente se si ripete più volte la demo: anche se l'interazione è sempre molto simile, le conseguenze a livello fisico cambiano di volta in volta.

Dopo che la parte narrativa si conclude, abbiamo una sorta di post-demo dove il giocatore può esplorare l'immensa città e prendere possesso dei veicoli. C'è anche la possibilità di passare a una telecamera di debug, per visualizzare meglio l'intera estensione del mondo offerto da Epic. Questa parte evidenzia il potenziale di Nanite, un sistema che aumenta il dettaglio visivo senza gravare sulle risorse di calcolo e senza nessun fastidioso effetto di pop-in (oggetti poligonali che appaiono inaspettatamente).

Nelle demo precedenti di UE 5, Lumen in the Land of Nanite e Valley of the Ancient, Nanite svolgeva un lavoro altrettanto spettacolare, ma in contesti statici, mentre Matrix Il Risveglio assomiglia a un vero e proprio videogioco, con auto, NPC, posizione del sole calcolata dinamicamente e modificabile all'interno dei menù di debug, e molto altro ancora.

Nanite è poi supportato da Lumen, il sistema di gestione in tempo reale dell'illuminazione globale di UE 5. Matrix Il Risveglio vede Lumen portato al livello successivo, con prestazioni e fedeltà extra nell'illuminazione indiretta e diffusa grazie alla capacità di sfruttare il ray tracing implementato in hardware. Questi sistemi sono eccezionalmente pesanti in termini di risorse di calcolo richieste, il che significa che Epic si affida molto alla sua soluzione TSR (temporal super resolution) che sfrutta i dati dai frame precedenti per quello attualmente in fase di rendering per migliorare la qualità. A tal proposito, è molto interessante la parte della demo in cui l'azione si interrompe per mostrare una serie di sequenze dall'alto che mostrano esattamente come funzionano le varie tecnologie che abbiamo menzionato.

Epic ha fornito anche dei dati inerenti a questo mondo di gioco. La città è larga 4,138 km e lunga 4,968 km, leggermente più grande del downtown di Los Angeles, per una superficie complessiva di 15,79 km2. Il perimetro della città è di poco superiore ai 14 chilometri, mentre ci sono 260 km di strade in città e 512 km di marciapiedi, con 1.248 incroci. Complessivamente abbiamo 45.073 auto parcheggiate, di cui 38.146 guidabili e distruttibili. Abbiamo anche 7 mila edifici, 27.848 lampioni sulla strada e 12.422 tombini.

Sono stati preparati 10 milioni di asset unici per questa demo (alcuni sono stati poi ripetuti), mentre tutti gli elementi del mondo sono illuminati dal sole, dal cielo e dai materiali emissivi che si trovano sulle mesh. Non ci sono fonti di luce "pre-confezionate" per i lampioni e i fari delle auto, mentre 35 mila pedoni realizzati con MetaHuman vengono simulati in tempo reale.

Al che viene da porsi un quesito. Come mai Epic Games non realizza un videogioco completo su questo materiale? Abbiamo un mondo piuttosto grande, intelligenza artificiale, gameplay e interazioni: insomma, sembra che il grosso del lavoro sia stato fatto (al di là della parte di narrazione). Non abbiamo una risposta al quesito: possiamo solo dire che Epic al momento non prevede di rendere Matrix Il Risveglio un videogioco completo a sé stante.

Certo, la demo ha anche dei limiti che la allontanano dal fotorealismo. I modelli poligonali non sono sempre perfetti, così come le animazioni e la fisica. Naturalmente, da questi punti di vista Matrix Il Risveglio si discosta da un film vero e proprio perché contempla la dimensione della dinamicità e dell'interazione in tempo reale. Inoltre, sulle console supportate l'esperienza è limitata a 30 frame per secondo.

Detto questo, anche in considerazione delle limitazioni che portano in dote le console in questione in termini di hardware, ci troviamo comunque di fronte a qualcosa di mai visto nella storia della grafica calcolata in tempo reale. Matrix Il Risveglio è un'esperienza da fare assolutamente, semplicemente perché mette a tacere l'idea che l'attuale generazione di console non possa fornire un salto generazionale consistente rispetto alla precedente. Un'idea che nasce dal fatto che tutti i progetti finora rilasciati sono progetti cross-generazionali, ovvero giochi che devono funzionare anche sui vecchi hardware e il cui sviluppo è partito con l'idea di poter girare sulla precedente generazione. Il fatto che Nanite funzioni bene su console e possa essere combinato con le funzionalità di ray tracing, come dimostra Matrix Il Risveglio, è di per sé un traguardo notevole.

Potete provare Matrix Il Risveglio con un download di circa 30 GB, altre informazioni si trovano qui.