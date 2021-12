Neo è fotorealistico in The Matrix Awakens, una demo tecnologica per PS5 e Xbox Series X|S

The Matrix Awakens è una demo tecnologica costruita con Unreal Engine 5 che mostra il potenziale della tecnologia di nuova generazione per videogiochi, e non solo, di Epic Games. Questa esperienza punta a far vivere l'universo fantascientifico di Matrix (di cui si aspetta, lo ricordiamo, il quarto episodio) attraverso i punti di vista dei protagonisti Neo (Keanu Reeves) e Trinity (Carrie-Anne Moss).

The Matrix Awakens: l'esperienza digitale

La demo, prevista per le console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X|S, è già disponibile in pre-download sul sito di Unreal Engine, ma si sbloccherà solamente in occasione della serata dei The Game Awards, ovvero gli "Oscar dei videogiochi", durante la quale verranno svelati diversi nuovi progetti, oltre che annunciati i premi ai migliori videogiochi dell'anno. L'evento sarà ospitato da Geoff Keighley e si terrà a un pubblico invitato al Microsoft Theatre di Los Angeles quando in Italia sarà la notte tra il 9 dicembre e il 10 dicembre (dalle 2 alle 5).

Sicuramente il progetto di Epic Games si accompagna alle iniziative promozionali in vista dell'uscita del film Matrix Resurrections, ma non sono escluse eventuali correlazioni con un nuovo progetto videoludico, magari da annunciare proprio in occasione della serata dei TGA.