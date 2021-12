Fortnite Capitolo 3 è ufficiale: nuova isola, gameplay rinnovato e... The Rock

Un altro capitolo di Fortnite è giunto al termine e, anche questa volta, Epic Games ha deciso di regalare un altro spettacolare evento di chiusura ai giocatori del popolare battle royale. Fortnite Capitolo 3 è già online e ha portato con sé una valanga di novità, prima fra tutte la nuova mappa, una versione 'capovolta' dell'isola che abbiamo imparato a conoscere nel precedente episodio e che, a partire da questo mese, accoglierà tanti nuovi personaggi provenienti dagli universi più disparati.

Tra le new entry del roster troviamo Spider-Man, che va ad affiancare gli altri colleghi Marvel, e persino l'ex wrestler e attore statunitense Dwayne Johnson.

Fortnite e le grandi novità di Capitolo 3: Sottosopra



Per il colorato sparatutto targato Epic ci sono davvero tante novità, a partire dal gameplay. Con il debutto del Capitolo 3: Sottosopra, la formula di gioco di Fortnite si rinnova accogliendo le schivate, una piccola feature che cambia in maniera sensibile il sistema di movimento del gioco consentendo ai giocatori di muoversi più rapidamente per evitare il fuoco nemico.

Sarà anche possibile 'oscillare', grazie ai guanti presi in prestito dall'Uomo Ragno, uno dei personaggi introdotti dal nuovo Pass Battaglia della Stagione 1. Qualsiasi avatar potrà equipaggiare i guanti di Spider-Man e sparare ragnatele per afferrare oggetti dalla distanza o dondolare tra un edificio e l'altro. I Web-Shooters del supereroe Marvel saranno disponibili dall'11 dicembre.

Per quanto riguarda il setting, l'isola di Fortnite cambia nuovamente aspetto per accogliere nuovi biomi e location inedite. La componente esplorativa acquisice ulteriore importanza: i giocatori possono utilizzare la Tenda per depositare oggetti rari - da utilizzare nelle partite successive - e ripristinare la propria salute, prima di tornare all'azione.

C'è un'altra grande novità: la Corona. Questa verrà indossata all'inizio di ogni match dal giocatore (o dalla squadra) che ha conquistato la Vittoria Reale nella partita precedente. C'è un'unica controindicazione, ovvero che la Corona brillerà intensamente rivelando la propria posizione agli avversari. Chi riuscirà a proteggere la Corona fino alla fine della partita otterrà bonus sui punti esperienza (XP) e, in caso di vittoria, un'Emote con cui celebrare il proprio talento.

Fortnite Capitolo 3: Stagione 1, i nuovi personaggi del Battle Pass

Come anticipatovi, tra i nuovi arrivati del roster di Fortnite troviamo un paio di nomi altisonanti.

Il protagonista della prima stagione di Fortnite Capitolo 3 è senza dubbio l'Uomo Ragno, che debutta nel mondo di Fortnite con un tempismo inequivocabile - il prossimo 15 dicembre, ricordiamo, il nuovo film Spider-Man: No Way Home arriverà nei cinema italiani. L'amichevole Spidey di quartiere è incluso nel nuovo Pass Battaglia e porta con sé due costumi alternativi e altrettanti gadget. L'eroe affiancherà la sua nemesi, Venom, che lo scorso settembre ha ricevuto una skin ispirata alla sua versione cinematografica (Eddie Brock).

Ritroveremo anche The Foundation, leader dei Sette, che rivela finalmente il suo vero volto. Confermando le indiscrezioni diffuse online, è proprio Dwayne 'The Rock' Johnson a interpretare l'iconico personaggio di Fortnite. Nel corso del 2022, i giocatori avranno la possibilità di sbloccare la skin segreta di The Foundation completando una serie di sfide.

Ecco tutte le new entry introdotte dal Pass Battaglia della Stagione 1:

• Shanta

• Ronin

• Tenente John Lama

• Haven

• Gumbo

• Harlowe

• Spider-Man

• The Foundation

Il Battle Pass di Fortnite Capitolo 3: Stagione 1 può essere acquistasto al prezzo di 950 V-Bucks, la valuta ufficiale del titolo di Epic. Anche questa volta i giocatori possono riottenere i V-Bucks spesi per investirli nell'acquisto del futuro Pass, grazie a un bonus di 1500 V-Bucks che potrà essere ottenuto semplicemente giocando e completando le sfide.