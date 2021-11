Mass Effect diventerà una serie TV? Amazon Studios in trattative con EA

I videogiochi e la televisione non sono mai stati così vicini. Il medium videoludico offre un'ampia varietà di creazioni innovative, come le emozionanti storie raccontate da Naughty Dog in The Last of Us o l'affascinante mondo post-apocalittico di Fallout. Entrambi i titoli appena menzionati approderanno presto sul piccolo schermo: la serie TV di The Last of Us verrà presto distribuita da HBO (Game of Thrones), mentre Fallout è in fase di produzione presso Amazon Studios.

A proposito di Amazon, prossimamente il colosso americano potrebbe annunciare una nuova serie televisiva dedicata a un altro grande franchise videoludico, quello di Mass Effect, che tornerà presto a intrattenere i giocatori con un capitolo nuovo di zecca.

Mass Effect: Amazon vicina all'accordo con Electronic Arts

Gli utenti abbonati a Prime Video hanno recentemente accolto La Ruota del Tempo (The Wheel of Time), show ispirato all'omonima serie di romanzi fantasy di Robert Jordan e Brandon Sanderson. A pochi giorni dal debutto sulla piattaforma on demand, la serie di The Wheel of Time è stata riprodotta da "decine di milioni di utenti" in tutto il mondo, come dichiarato da Jennifer Salke.

A dichiararlo è Jennifer Salke, ex presidente di NBC Entertainment e attuale capo degli Amazon Studios. Secondo il report diffuso da Deadline, il successo di The Wheel of Time avrebbe spinto la compagnia a programmare ulteriori investimenti nel genere fantasy e in quello sci-fi. Tra i principali candidati di Amazon c'è Mass Effect, iconica serie di giochi di ruolo prodotta da BioWare (Star Wars: Knights of the Old Republic) e distribuita da Electronic Arts.

Nell'articolo di Deadline si legge che "Amazon Studios si sta avvicinando a un accordo per sviluppare una serie basata sul franchise fantascientifico più venduto di Electronic Arts". Né Amazon né EA hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle trattative in corso.

Questo è tutto quello ci è dato sapere, almeno per il momento. Nel migliore dei casi, accoglieremo la seconda serie televisiva a tema videoludico di Amazon Studios, anche se l'attesa per lo show dedicato a Fallout sembra ancora piuttosto lunga. Gli ultimi aggiornamenti sono arrivati lo scorso agosto, quando la produttrice Lucy Joy (Westworld) ha stuzzicato i fan in attesa parlando di "un'avventura folle, divertente e fuori di testa come non ne avete mai viste prima".

Tornando alle parole di Jennifer Salke, le sue ultime affermazioni sono decisamente incoraggianti: "Vedrete che continueremo a investire nei prodotti fantasy, abbiamo un team focalizzato su questo genere che lavora instancabilmente con i nostri partner creativi".

In merito al binomio videogiochi-TV, l'ultimo grande successo risponde al nome di Arcane, serie d'animazione ambientata nell'universo di League of Legends, il popolare MOBA sviluppato e distribuito da Riot Games. L'anteprima del primo episodio è stata seguita da 1,8 milioni di spettatori su Twitch. La prima stagione della serie è ora disponibile su Netflix.