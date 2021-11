Mass Effect: Bioware stuzzica i fan con un nuovo teaser sul prossimo capitolo

Bioware ed Electronic Arts celebrano i 14 anni di Mass Effect, serie fantascientifica inaugurata nel novembre 2007 con il primo iconico episodio. Oggi i fan di tutto il mondo si uniscono ai festeggiamenti rigiocando la trilogia del Comandante Shepard con la più recente Legendary Edition. Nel frattempo, gli sviluppatori di Bioware guardano già al futuro del franchise: lo studio canadese ha condiviso un nuovo teaser dedicato al prossimo capitolo di Mass Effect.

N7 Day 2021: un poster enigmatico per il nuovo Mass Effect

Come si legge nel blog ufficiale dedicato a Mass Effect, gli autori dell'acclamato gioco di ruolo festeggiano i 14 anni della serie attraverso una serie di iniziative dedicate alla community. Tra queste troviamo anche una graditissima sorpresa, ovvero un poster nuovo di zecca dedicato al futuro episodio della serie. Un'immagine in alta definizione è stata pubblicata poche ore fa su Twitter tramite il profilo di Bioware, che stuzzica i fan con alcuni indizi.

We have another #N7Day surprise for you from the team working on the next Mass Effect. 👀



Thank you all for being the best fans in the world! pic.twitter.com/kUwASGJhcx — Mass Effect (@masseffect) November 7, 2021

Nell'illustrazione vediamo una grande nave spaziale - l'erede della Normandy? - e il suo equipaggio, intento ad esplorare un enorme cratere. Quest'ultimo, a una prima occhiata, sembra richiamare il volto di un geth, la specie artificiale creata dai quarian come strumento di guerra. Tra le quattro figure che si allontanano dalla nave appaiono (presumibilmente) un krogan e una asari, altre due specie aliene provenienti dall'universo di Mass Effect.

Difficilmente potremmo ricavare altre informazioni da una semplice immagine, ma tanto è bastato per entusiasmare i fan in trepida attesa. Il nuovo capitolo della serie è stato 'mostrato' per la prima volta nel dicembre 2020 tramite un breve teaser trailer. Al tempo, la stessa Bioware aveva annunciato che un suo team di veterani era al lavoro sul nuovo RPG, ma anche che il progetto si trovava in fase embrionale; con ogni probabilità, l'attesa è ancora molto lunga.

Fatta eccezione per il suddetto poster, Bioware non ha voluto condividere altre informazioni sul suo prossimo progetto. Ecco duqnue cosa si legge nel post pubblicato sul blog ufficiale: "Ovviamente siamo al lavoro sulla prossima avventura nell'universo di Mass Effect. Nel frattempo, ringraziamo di cuore tutti i giocatori per averci accompagnati in questo viaggio. Non potremmo farcela senza di loro, durante l'N7 Day o in qualsiasi altro giorno".

Vi segnaliamo che Mass Effect Legendary Edition è attualmente in offerta a un prezzo speciale in occasione dell'N7 Day, ma solo per un periodo limitato. La promozione dedicata alla versione PC è disponibile nei marketplace di Steam, Origin e Microsoft.