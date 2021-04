Ludwig Ahgren, diretta record da 31 giorni su Twitch: in 280 mila hanno pagato

Ha giocato, mangiato e anche dormito su un letto con le forme di un'auto sportiva rossa: la diretta Twitch di Ludwig Ahgren rappresenta un vero e proprio record. Durata ben 31 giorni, ha permesso allo streamer di superare le 280 mila sottoscrizioni contemporanee. Una diretta record che strappa il primato al famosissimo Tyler “Ninja” Blevins, fermatosi a 269.154 sottoscrizioni in un dato momento.

Ludwig Ahgren batte Ninja su Twitch

Si chiama "subathon", una forma di streaming che in molti stanno adottando dove la trasmissione non si ferma fino a quando nuovi utenti continuano ad abbonarsi al canale. In realtà, Ludwing si era prefissato di fermare la live dopo 31 giorni, anche se le sottoscrizioni fossero continuate ad arrivare.

Ludwig Anders Ahgren è uno streamer che risiede negli Stati Uniti, che poteva già vantare un pubblico molto importante su Twitch prima della sua maratona, collocandosi all'undicesimo canale in lingua inglese più seguito. Ludwig opera anche su YouTube ed è un giocatore di eSport, oltre che commentatore di competizioni online. Sul suo canale Twitch mostra soprattutto videogiochi, ma non è l'unico tipo di trasmissione

Ad ogni modo, si tratta di una vera e propria impresa se si considera che solo Ninja è mai arrivato a cifre di questo tipo. Il terzo posto nella graduatoria degli streamer con più sottoscrizioni in un dato momento, infatti, vede "solamente" 114.387 abbonati. Si tratta in tutti i casi di stime perché Twitch non rivela pubblicamente il numero di sottoscrizioni.

Le sottoscrizioni sono un modo per esprimere vicinanza e apprezzamento ai propri streamer preferiti. Non tutto l'importo viene attribuito allo streamer, perché una percentuale è trattenuta dalla piattaforma. Ci sono vari livelli di sottoscrizione, che offrono all'utente diversi tipi di benefici, con vari prezzi, motivo per cui è molto difficile determinare quanto l'impresa di Ludwig abbia fruttato da un punto di vista economico. Al di là di questo, considerando anche la visibilità conseguita con l'iniziativa, si tratta di un valore aggiunto non indifferente, che viene ottenuto attraverso una piattaforma sempre più popolare presso il pubblico dei giovani, considerata ormai come un'alternativa alla TV da gran parte di loro.

