Ninja torna su Twitch: per la prima volta dopo la chiusura di Mixer

La chiusura di Mixer ha scatenato un vero e proprio terremoto nel mondo del live streaming. Microsoft, infatti, aveva raggiunto accordi con le più importanti personalità del settore, chiedendo di usare in esclusiva la propria piattaforma di streaming. Fra queste, Tyler "Ninja" Blevins, con il quale era stato sottoscritto un accordo milionario pur di sottrarlo a Twitch.

Quando i server di Mixer sono stati chiusi lo scorso 22 luglio, Ninja si era momentaneamente spostato su YouTube, ora l'attesissimo ritorno su Twitch, la piattaforma che lo ha reso una star. Su Twitch Ninja ha ripreso a giocare a Fortnite.

Dopo 15 minuti dall'inizio della live sul canale di Ninja si contavano già 100 mila spettatori, mentre il suo video di debutto su YouTube ora conta 4 milioni di visualizzazioni e il canale più di 24 milioni di iscritti. Segnali di tempi che cambiano: se li chiamano "influencer", dopo tutto, un motivo ci sarà...

Ninja aveva sottoscritto con Microsoft un contratto milionario per fare streaming in esclusiva per Mixer. Dopo la chiusura del servizio è libero di spostarsi sulla piattaforma che preferisce, anche se non è ancora chiaro se ha sottoscritto contratti simili per YouTube o Twitch. YouTube e Facebook Gaming stanno crescendo in maniera considerevole come piattaforme di live streaming, ospitando personalità non necessariamente legate al mondo dei videogiochi ma che amano semplicemente condividere le proprie passioni con il pubblico. Resta da vedere se il divario con Twitch potrà essere colmato nei prossimi mesi/anni...