IO Interactive: il nuovo ufficio a Brighton si occuperà di Project Dragon e Project 007

IO Interactive, la software house nota per l'ultima trilogia di Hitman, ha annunciato l'apertura di un nuovo ufficio a Brighton, nel Regno Unito. Lo studio si occuperà di Project Fantasy e Project 007, ma l'azienda punta a crescere ulteriormente in futuro, seppur più lentamente di quanto abbiamo visto negli ultimi mesi.

"Per le fasi di sviluppo in cui ci troviamo in questo momento, e con le operazioni che stiamo effettuando a Brighton, ritengo che c'è tutto quello di cui abbiamo bisogno per i prossimi sei mesi o il prossimo anno. Fino a quel periodo e immediatamente dopo, continueremo ad assumere più lentamente…fino ad arrivare alle fasi finali della produzione" ha dichiarato Hakan Abrak, CEO di IO Interactive, in un'intervista con GameIndustry.

Attualmente la società conta circa 300 dipendenti distribuiti tra Malmo, Barcellona, Istanbul e Copenaghen dove è collocata la sede centrale. Nel prossimo futuro, però, il CEO si aspetta che l'azienda raggiunga i 400 dipendenti per poi, probabilmente, crescere ulteriormente dopo il rilascio dei suddetti giochi.

"Qual è l'obbiettivo finale? Difficile dirlo. Ma penso che la maggior parte delle persone necessarie per Project Fantasy e Project 007 le abbiamo. Ci sarà un po' più di crescita, immagino che IO sarà più vicina ai 400 dipendenti entro i prossimi 12 o 18 mesi".

È lecito pensare che il primo gioco ad essere rilasciato sarà proprio Project 007, in quanto annunciato oltre due anni prima di Project Fantasy. Quest'ultimo invece lascia spazio a molti dubbi, emersi soprattutto in seguito a quanto rivelato durante il processo tra Microsoft e la FTC.

Durante la causa, infatti, sono spuntati alcuni documenti che vedrebbero un gioco identificato con il titolo di "Project Dragon" come un'esclusiva PC e Xbox sviluppata da IO Interactive. La descrizione del titolo sembra essere perfettamente in linea con quella di Project Fantasy presentato qualche mese fa dallo sviluppatore.

Allo stesso tempo, però, sappiamo che Microsoft ha tentato l'acquisizione di IO Interactive che si è conclusa in un nulla di fatto. Non sarebbe da escludere, quindi, che anche l'accordo per l'esclusività di Project Fantasy possa essere fallito. D'altronde, in sede di annuncio, la software house non ha menzionato le piattaforme su cui verrà rilasciato e, soprattutto, non ha fatto riferimento a un'esclusiva. Non rimane, quindi, che attendere ulteriori informazioni direttamente dallo sviluppatore.