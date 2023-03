Lo sviluppatore di HITMAN lavora a un RPG fantasy online

IO Interactive, la software house meglio nota per HITMAN e al lavoro su Project 007, ha annunciato di aver un altro progetto in cantiere: al momento viene chiamato semplicemente "Project Fantasy" e descritto come un RPG fantasy online.

"Ci stiamo imbarcando in una nuova avventura, una che espande la nostra creatività, le nostre capacità e in un certo senso la nostra identità", si legge in un post sul sito ufficiale. "Stiamo costruendo un nuovo mondo, una nuova IP: un gioco di ruolo fantasy online. Un mondo e un gioco pensati dall'inizio per intrattenere i giocatori ed espandersi per molti anni a venire. Seppur sembri qualcosa di familiare, allo stesso tempo stiamo intraprendendo un viaggio diverso da qualsiasi altro mai fatto prima".

Al momento non ci sono altre informazioni, il progetto è ancora embrionale e si cercano sviluppatori che vogliano dedicarsi alla creazione di questo nuovo titolo. La software house assicura che tutti gli studi sparsi nel mondo (da Copenaghen e Malmö fino a Barcellona) "partecipano alla realizzazione di tutti i nostri giochi, inclusa questa nuova impresa. Persone provenienti da tutto il mondo con personalità e competenze diverse si uniscono per plasmare un nuovo inizio".

Non resta quindi che fare un grande in bocca al lupo a IO Interactive, in attesa di vedere in cosa si tramuterà Project Fantasy.