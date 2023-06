Project Dragon: l'MMO dagli sviluppatori di Hitman sarà un'esclusiva Xbox e PC

Stando ad alcuni documenti emersi nella causa tra Microsoft e la FTC, il discusso Project Dragon di IO Interactive, sviluppatore storico di Hitman, sarà un'esclusiva Xbox e PC. Il titolo è stato presentato pubblicamente a marzo con il nome di Project Fantasy, ma non sono emersi ulteriori dettagli.

D'altro canto, IO Interactive ha già anticipato che i titoli in sviluppo, tra cui Project 007, la trilogia di Hitman e un progetto relativo a Hitman: Codename 47, non saranno rilasciati prima dell'aprile 2025. La società, infatti, ha previsto una riduzione dei profitti per gli anni fiscali 2023/2024 e 2024/2025 proprio a causa dei lunghi tempi di sviluppo.

Emails published by the FTC Discovery, shows IO Interactive Project Dragon is an Xbox exclusive #Xbox pic.twitter.com/Rz741QLYT8 — HazzadorGamin,Dragon of Dojima (@HazzadorGamin) June 26, 2023

Ad ogni modo, la probabile conferma arriva da alcune mail scambiate tra le due società che indicano il gioco come pubblicato sotto l'etichetta degli Xbox Games Studios. Trattandosi di mail ufficiali, sembra che lo spazio per i dubbi sia ormai poco, seppur non siano emerse ulteriori informazioni.

Il titolo è stato inizialmente scoperto da Jez Corden di Windows Central che parlava di un gioco di ruolo fantasy con meccaniche online. In seguito, il sito ufficiale dedicato al progetto ha confermato che si tratta di un fantasy RPG online. IO Interactive, inoltre, parla di un "mondo costruito per intrattenere i giocatori ed espandersi per molti anni a venire".

Già in precedenza si erano diffuse alcune voci che vedevano Microsoft collaborare con uno studio di terze parti per un ambizioso gioco online. Gli indizi sembrano collimare tutti anche se per il momento non c'è stata alcuna dichiarazione da parte delle società coinvolte.