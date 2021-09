Il quest designer di Witcher 3 e Cyberpunk 2077 lascia CDPR per Riot Games

CD Projekt RED perde uno dei suoi dipendenti storici, autore, tra le altre cose, delle memorabili quest di The Witcher 3 Wild Hunt. Mateusz Tomaszkiewicz, fratello di quel Konrad Tomaszkiewicz anch'egli dimissionario da CDPR, ha lavorato per 12 anni per la software house polacca. Che adesso lascia per accasarsi in Riot Games, la software house americana che ha realizzato League of Legends e che sta avviando i lavori sul nuovo progetto, un MMO.

Riot Games: un ambizioso MMO in lavorazione?

Mateusz Tomaszkiewicz ha lavorato anche sui predecessori di The Witcher 3. Si è occupato, infatti, di Quality Assurance (QA) e di design delle quest anche per il primo The Witcher e per The Witcher 2 Assassin's of Kings, così come per Cyberpunk 2077. "È un grande cambiamento per la mia carriera: ho trascorso gli ultimi mesi incontrando e parlando con molte persone e team fantastici, e ora sono lieto di annunciare che mi unirò a Riot Games al loro prossimo progetto MMO. Sono entusiasta e non vedo l'ora di affrontare questa nuova sfida, restate sintonizzati!" ha detto Tomaszkiewicz.

Sembra dunque trattarsi di un gioco di ruolo online con una struttura di quest complessa, probabilmente sullo stile dei precedenti giochi CDPR. Assumendo il responsabile delle quest di The Witcher 3, uno dei migliori rpg per quanto riguarda le side quest, Riot Games dimostra di essere molto ambiziosa con questo progetto.

Parallelamente, potrebbe trattarsi di una perdita importante per la software house polacca, che attualmente sta lavorando su un nuovo capitolo di The Witcher e sulla componente multiplayer di Cyberpunk 2077. E non solo, ci sono ancora da sistemare i difetti che permangono in Cyberpunk 2077 e da rifinire le versioni next-gen dello stesso Cyberpunk 2077 e di The Witcher 3, previste entro la fine del 2021.