Lo sviluppo di un nuovo The Witcher parte subito dopo Cyberpunk 2077, ma non chiamatelo The Witcher 4

L'arrivo di Cyberpunk 2077 sul mercato segnerà l'avvio dei lavori su nuovo gioco della serie The Witcher, dopo il recente porting del terzo capitolo su Switch. A dichiararlo a un gruppo di giornalisti polacchi è stato Adam Kiciński, CEO e presidente di CD Projekt. Il dirigente ha spiegato che l'impianto del titolo, un progetto single player a quanto pare, è già stato messo nero su bianco in modo chiaro o quasi, con la produzione entrerà nel vivo dopo l'atteso Cyberpunk 2077.

Ricordiamo che Cyberpunk 2077 è stato rimandato al 17 settembre, quindi diciamo che CD Projekt inizierà a concentrarsi sul nuovo titolo della serie The Witcher nell'ultima parte dell'anno. Si chiamerà The Witcher 4? No. Sembra infatti che non si tratterà di un sequel diretto di Witcher 3: Wild Hunt del 2015.

Kiciński ha affermato che ogni titolo pianificato dallo studio sarà basato sull'universo di The Witcher o Cyberpunk. Una team composto da non molte unità è dedicato allo sviluppo del nuovo The Witcher, mentre due team più grandi continueranno a lavorare su Cyberpunk 2077, che ovviamente sarà seguito da contenuti post-lancio. Ed è proprio sbrigata quella pratica che lo sviluppo entrerà a pieno regime.

Al momento non sono stati comunicati altri dettagli sul nuovo gioco di The Witcher, un progetto che potrebbe essere interessante alla luce dell'allargamento della potenziale platea di giocatori legato alla serie TV targata Netflix. Ovviamente si può dare per scontato che si tratta di un progetto next-gen, con lo sbarco su PC, PS5 e Xbox Series X tra diversi anni (si prevedono 4 anni di sviluppo), quando le attuali console finiranno nel dimenticatoio.

Intanto è bene ricordare che CD Projekt ha siglato lo scorso dicembre un nuovo accordo con Andrzej Sapkowski, autore di The Witcher, per l'uso dei diritti personaggio e libri. Un'intesa che secondo la software house soddisfa ambo le parti e fissa i paletti per future collaborazioni.