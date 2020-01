Cyberpunk 2077 rinviato: non arriva più ad aprile

Uno dei videogiochi più attesi del 2020, Cyberpunk 2077, non arriverà ad aprile, come precedentemente indicato, ma solo il 17 settembre 2020. Un posticipo che lascerà delusi gli appassionati di giochi di ruolo e di gaming su PC visto che, tra le altre cose, Cyberpunk 2077 migliorerà il motore grafico di The Witcher 3 e implementerà il Ray Tracing. D'altronde, un titolo così vasto non è certamente di facile realizzazione, per cui si tratta di un cambio di data ampiamente preventivabile.

Anche la parte multiplayer subirà un ritardo rispetto alle previsioni, e non arriverà prima del 2022. Quest'ultima è il secondo grosso progetto su cui CD Projekt sta lavorando in questo momento: non ci sono ancora dettagli circostanziati, ma è probabile che possa integrare delle caratteristiche di gioco anche sensibilmente differenti rispetto alla porzione principale in single player.

Cyberpunk 2077 arriverà sugli scaffali per PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e PC, mentre non c'è al momento alcuna indicazione circa il possibile approdo sulla nuova generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X.

Ricordiamo, infine, che non si tratta dell'unico posticipo eccellente degli ultimi giorni, perché Square Enix ha appena annunciato nuove date per Final Fantasy VII Remake e Marvel's Avengers.

Non perdete lo speciale sui 20 videogiochi più attesi del 2020.