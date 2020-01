Square Enix rinvia Final Fantasy VII Remake e Marvel's Avengers

La primavera 2020 si prospetta un periodo davvero caldo per il mondo dei videogiochi, con l’uscita di tripla-A del calibro di Cyberpunk 2077 e The Last of Us Part II. Due titoli di questa lista, tuttavia, hanno appena subito un ‘lieve’ posticipo: parliamo di Final Fantasy VII Remake e Marvel’s Avengers, entrambi posticipati da Square Enix al fine di realizzare i migliori prodotti possibili.

L’annuncio di Square Enix arriva pochi mesi dopo il comunicato di Ubisoft, secondo cui Watch Dogs Legion - inizialmente previsto per il prossimo 6 marzo - Rainbow Six Quarantine e Gods & Monsters subiranno un ritardo rispetto all’uscita programmata dal publisher.

Final Fantasy VII Remake rinviato all’aprile 2020

Nel caso dell’attesissimo jRPG, remake del mai troppo lodato Final Fantasy VII, il ritardo in questione consiste in poco più di un mese: invece del 3 marzo 2020, il gioco arriverà il 10 aprile 2020. In questa nuova data accoglieremo - ricordiamo - il primo episodio del progetto Remake, il quale si focalizzerà sugli eventi di Midgard; sono previsti altri episodi che, con ogni probabilità, sbarcheranno sulle console di prossima generazione.

Per spiegare i motivi dietro tale rinvio, Square Enix ha diffuso sui canali social una lettera firmata dallo stesso Yoshinori Kitase, Producer di Final Fantasy VII Remake, che giustifica la nuova data di uscita dichiarando:

“[…] Stiamo prendendo questa difficile decisione al fine di concederci delle settimane extra per applicare le ultime rifiniture al gioco e per offrirvi così la migliore esperienza possibile. A nome di tutta la squadra, voglio scusarmi con tutti, poiché so che questo significa aspettare ancora un po’ per il gioco”.

Dal 10 aprile, dunque, Final Fantasy VII Remake sarà disponibile su PlayStation 4, in esclusiva temporale per un anno.

Quattro mesi di ritardo per Marvel’s Avengers

Notizie più spiacevoli per quanto concerne Marvel’s Avengers. L’action dedicato agli amati supereroi dei fumetti Marvel non arriverà più il 15 maggio, bensì il 4 settembre 2020. L’uscita slitta così di ben quattro mesi e anche in questo caso, come spiega Crystal Dynamics, la motivazione è legata al desiderio di rilasciare un prodotto migliore, che possa trarre il massimo vantaggio dal tempo extra.

A tal proposito sono intervenuti i dirigenti Scot Amos e Ron Rosenberg, che commentano: “Quando abbiamo deciso di proporvi la nostra visione degli Avengers di Marvel, ci siamo impegnati per offrirvi un’originale campagna narrativa, un co-op coinvolgente e contenuti avvincenti per gli anni a venire. A tal fine, dedicheremo quest’ulteriore tempo di sviluppo focalizzandoci sul perfezionamento del gioco secondo gli elevati standard che i nostri fan si aspettano e meritano”.