Il prossimo rilascio di BioWare sarà la remaster della trilogia originale di Mass Effect

Un bundle con i primi tre giochi di Mass Effect rimasterizzati arriverà entro la fine dell'anno fiscale di EA (31 marzo 2021) secondo quanto riferisce VentureBeat. Un rilascio molto delicato per BioWare, dopo le critiche arrivate per Mass Effect Andromeda e un certo disinnamoramento da parte dei fan rispetto al franchise Mass Effect.

È probabile che Electronic Arts e BioWare vogliano usare il bundle con le remaster dei primi tre Mass Effect per ricucire i rapporti con la fanbase e in futuro, magari, proporre un nuovo capitolo della serie.

Mass Effect 2

Al di là del ritorno del comandante Shepard, l'offerta di giochi EA per il FY2021 è molto ampia, anche se non tutti i titoli sembrano il massimo dell'originalità. La società prevede di lanciare 14 giochi, con versioni Remastered anche per Burnout Paradise e Command & Conquer. C'è un titolo VR appartenente al franchise di Medal of Honor, oltre agli sportivi FIFA 21, Madden NFL 21, NHL 21, insieme ad un ulteriore titolo di sport non ancora annunciato. A questi si aggiungeranno 4 indie e 2 mobile game.

Nella lista non compaiono né Dragon Age 4, su cui BioWare sta effettivamente lavorando, né Battlefield 6, perché arriveranno nell'anno fiscale successivo, ovvero oltre il 31 marzo 2021. EA ha confermato il suo evento EA Play abituale per il periodo dell'E3, che si terrà in versione digitale giovedì 11 giugno alle ore 4pm PT (in Italia sarà l'una di notte di venerdì 12 giugno). In quell'occasione parlerà sicuramente dei suoi nuovi progetti.

La Remastered di Mass Effect quasi sicuramente fornirà giochi alla risoluzione 4K sia su PC che su console, con il supporto alle nuove funzionalità, texture migliorate e nuove opzioni grafiche. Non ci resta che aspettare l'annuncio ufficiale per capire meglio. Nell'attesa, rispolveriamo la recensione di Mass Effect 3.