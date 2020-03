Command & Conquer Remastered Collection: data di rilascio, edizione da collezione, trailer e altro

Command & Conquer Remastered Collection, il pacchetto di giochi che includerà le versioni rifatte del Command & Conquer originale e di Red Alert, ovvero i due RTS che hanno fatto la storia, sarà disponibile dal 5 giugno su Steam e su Origin, secondo quanto ha annunciato Electronic Arts.

Command & Conquer Remastered Collection è un progetto realizzato da alcuni membri del team originale di Westwood Studios ora in Petroglyph Games. Command & Conquer Remastered Collection è stato realizzato insieme alla community di C&C e svelato al pubblico nell'ottobre 2018 per raccogliere informazioni dalla community prima dell'inizio dei lavori.

È stato insignito un Consiglio della community sin dalle prime fasi di pre-produzione con un rapporto costante con il team di sviluppo. Il titolo una grafica e texture rifatte e supporta una risoluzione fino a 4K, insieme a una colonna sonora rimasterizzata di oltre sette ore prodotta dal famoso compositore che si è occupato della versione originale, Frank Klepacki. La community ha contribuito nella ridefinizione dell'interfaccia utente, nei controlli e per l'editor di mappe che i fan potranno usare per condividere le proprie creazioni. Il multiplayer è stato ricostruito da zero per supportare una più moderna esperienza online con giochi personalizzati, partita veloce 1v1, matchmaking basato su Elo, classifiche, replay e molto altro.

Come si può vedere sul sito ufficiale sono tre le edizioni di Command & Conquer Remastered Collection.

Standard Edition

Contiene i giochi completi Tiberian Dawn e Red Alert, più tutti e tre i pacchetti di espansione (Covert Operations, Counterstrike e The Aftermath), musica e grafica completamente rimasterizzate, interfaccia utente rivista, tantissimi miglioramenti e funzionalità bonus.

Edizione speciale fisica

Disponibile presso Limited Run Games fino al 10 aprile e, oltre ai contenuti della precedente edizione, include la chiavetta USB a forma di cristallo di Tiberium con la colonna sonora originale rimasterizzata (119 tracce , oltre 7 ore di musica incluso l'album "Frank Klepecki e i Tiberian Sons: Celebrano 25 anni di Command & Conquer"), il poster reversibile 18" x 24", quattro spille raffiguranti le fazioni, il berretto reversibile, gli adesivi delle fazioni e l'albero tecnologico stampato su carta.

25th Anniversary Edition fisica

Disponibile presso Limited Run Games fino al 10 aprile e, oltre ai contenuti della precedente edizione, include la scatola rigida laminata e goffrata, la colonna sonora originale rimasterizzata su sei dischi firmati da Frank Klepacki, un art book di oltre 100 pagine, la replica di un carro armato Mammoth in metallo e il modellino in PVC verniciato di bobina Tesla con luci e suoni.

Petroglyph sta lavorando anche sul supporto alle mod, ma difficilmente sarà disponibile già al lancio del gioco. Sotto il Trailer ufficiale di presentazione di Command & Conquer Remastered e le nuove sequenze in FMV che lasciarono il segno ai tempi dei rilasci dei giochi originali.

Infine, non perdere il primo trailer di gameplay di Command & Conquer Remastered.