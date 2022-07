Il prossimo capitolo di Assassin's Creed dovrebbe essere ambientato a Baghdad e uscire nel 2023

Il nuovo Assassin's Creed ambientato a Baghdad non è un titolo già annunciato ufficialmente, ma avrebbe già subito un posticipo. Alcuni rumor, infatti, riportano che il suo rilascio era inizialmente previsto per il 2022, mentre è stato recentemente rimandato al 2023. Conosciuto internamente a Ubisoft con il nome in codice di Rift, parte come espansione di Valhalla per poi diventare un titolo a sé stante.

Non si tratterebbe a ogni modo di un titolo con dimensioni paragonabili a quelle di un consueto Assassin's Creed, ma più lineare e maggiormente incentrato sull'azione stealth. Come personaggio protagonista dovremmo ritrovare Basin, già visto in Assassin's Creed Valhalla, mentre, come detto, il gioco sarà ambientato in Medio Oriente.

Le voci riportano che Ubisoft ha intenzione di organizzare un evento a settembre, con cui comunicare il futuro della serie Assassin's Creed, che differirà in maniera sensibile rispetto al passato. Mentre negli ultimi anni si è spezzata la cadenza annuale dei rilasci (abbiamo avuto Origins nel 2017, Odyssey nel 2018 e Valhalla nel 2020, mentre il 2021 e il 2022 rimarranno privi di nuovi capitoli), Assassin's Creed sarà basato su una piattaforma che farà da hub fra tutte le nuove esperienze, fino a oggi conosciuta con il nome di Infinity. Si hanno pochissimi dettagli su questo nuovo sistema di rilasci, ma sicuramente Infinity non sarà free-to-play. Mentre il titolo ambientato a Baghdad verrà realizzato da Ubisoft Bordeaux, Infinity è affidato agli studi leader del produttore francese, Ubisoft Montreal e Quebec.

Non è certo un periodo facile per gli sviluppatori, con molti di loro che faticano a rispettare le tempistiche di rilascio originariamente indicate. In casa Ubisoft, ad esempio, la scorsa settimana è arrivata la notizia del posticipo di Avatar: Frontiers of Pandora, il cui rilascio è adesso previsto nel 2023 o addirittura nel 2024.