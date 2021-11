Assassin's Creed Infinity non sarà free-to-play ma sarà molto innovativo, parola di Ubisoft

Assassin's Creed Infinity, il misterioso capitolo "live service" della serie annunciato a luglio, è ancora nelle primissime fasi di sviluppo e non sarà free-to-play. Il titolo, descritto come "una piattaforma online che consentirà ai fan di esplorare scenari multipli e accedere a un'ampia serie di contenuti che verrà aggiornata nel corso degli anni", sarà quindi un gioco a pagamento come gli altri, con dinamiche che sembrerebbero ricordare Fortnite e GTA Online per quanto riguarda il connubio "online" e "costante evoluzione nel tempo".

"Non sarà free-to-play e questo gioco avrà molti elementi narrativi", ha dichiarato il CEO di Ubisoft Yves Guillemot. "Sarà un gioco molto innovativo, ma avrà ciò che i giocatori hanno già in tutti i giochi di Assassin's Creed, tutti gli elementi che amano presenti fin dall'inizio".

Come detto, il titolo è ancora nella fase primordiale di uno sviluppo in cui sono coinvolti i team Ubisoft Montreal (Origins, Valhalla) e Ubisoft Quebec (Syndicate, Odyssey). Coinvolti in particolare i direttori creativi Jonathan Dumont e Clint Hocking, con la supervisione di Marc-Alexis Côté, produttore esecutivo dell'intero franchise Assassin's Creed. Côté ha lavorato su Brotherhood prima di diventare direttore creativo di Syndicate.

Guillemot ha anche affermato che si tratterà di un gioco enorme che incorporerà una miriade di funzionalità dei precedenti titoli di Ubisoft. Per quanto riguarda la data d'uscita, tutto tace, ma potrebbe essere fissata al 2024.

Nel frattempo, Ubisoft ha annunciato lo slittamento di The Division Heartland (un nuovo free to play) e Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake entro la fine del prossimo anno fiscale (che termina il 31 marzo 2023). Quest'ultimo, in particolare, fu annunciato nel settembre 2020 tra mille polemiche, con data d'uscita a gennaio 2021, poi venne rimandato al marzo dello stesso anno e infine "a data da destinarsi".

Ubisoft conferma quindi quella "data da destinarsi", segno che il progetto è in fase di revisione completa, tanto che gli sviluppatori su Twitter rassicurano: "Vogliamo darvi rassicurazioni sul fatto che lo sviluppo di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è ancora in corso, motivato e ispirato dai vostri feedback. Vi aggiorneremo sui nostri progressi, ma ora vogliamo ringraziarvi per l'immenso supporto e la pazienza dimostrata". Tra gli altri ritardi c'è anche quello del prossimo "grande update" di The Division 2, ora atteso a febbraio 2022.

Infine, il direttore finanziario della software, Frederick Duguet, ha dichiarato che l'azienda ripone molta attenzione sulla tecnologia blockchain e l'ha definita una "rivoluzione". "Abbiamo lavorato con molte piccole aziende che sfruttano la tecnologia e stiamo iniziando ad avere un buon know-how su come possa avere un impatto sul settore e vogliamo essere tra i protagonisti".